Az európaiak készek lennének visszafogadni a briteket

Ha összességében jól járnak a britek azzal, hogy kiléptek az EU-ból, több nemzet fiai is készen állnának arra, hogy akár saját országuk kilépése mellett foglaljanak állást, derült ki a Redfield & Wilton Strategies friss felméréséből, melyet a Reuters ismertetett.

Ma van öt éve annak, hogy a britek 51,9 százalékos többséggel amellett szavaztak, hogy az ország kilépjen az EU-ból. A döntés mind a brit, mind az európai közvéleményt meglepte, majd éveken át tartó Brüsszel–London-huzavona következett a kilépés pontos részleteiről. Végül 2020. december 24-én sikerült megállapodásra jutni a feltételeket illetően.

Ez ugyanakkor közel sem jelenti azt, hogy lezárult volna a folyamat. A vízumok körüli vitákat halászati kérdésekben folytatott csörték követték, talán épp ezért sok európai a közeljövőben nem gondol kilépésre. A francia, német, spanyol és olasz emberek körében végzet felmérés szerint a válaszadók többsége az unióban maradás mellett voksolna, ha a közeljövőben népszavazást tartanának országa uniós tagságáról.

A spanyolok a leghatározottabbak: 84 százalékuk maradna az unióban.

A válaszadók többsége emellett pozitív véleménnyel van az EU-ról, és úgy véli, tagságuknak előnyei vannak. Az olasz válaszadók ennek ellenére arra a kérdésre, hogy vajon a britek jól döntöttek-e 2016-ban, igennel válaszoltak. A németek, franciák és spanyolok szerint ugyanakkor hiba volt a kilépés mellett dönteni. Az olaszok szerint továbbá a britek nem is fogják megbánni ezt a döntést.

Ezzel együtt sem gondolják ugyanakkor azt a válaszadók, hogy ne alakulhatna úgy, miszerint érdemes lehet még a jövőben elhagyni az államszövetséget. Ha a brit állam még öt év múlva is jó gazdasági állapotban lesz, az olaszok fele valószínűleg a távozásra szavazna. A francia és a német válaszadók is hasonlóan vélekedtek, a spanyolok megosztottabbak a kérdésben. Ha viszont a britek gondolnák meg magukat, szívesen látnák őket ismét az EU berkeiben: a spanyolokra jellemző leginkább ez a nézet, míg a franciákra a legkevésbé. Ez a lehetőség azonban jelenleg eléggé valószínűtlen, mivel egy YouGov -felmérés szerint

a britek 35 százalékénak van csak pozitív véleménye az unióról,

míg 50 százaléknak többé-kevésbé rossz az álláspontja.

A brexit a belpolitikai viszonyokat is felrázta Nagy-Britanniában: a skótok függetlenedési törekvései új erőőre kaptak annak köszönhetően. A spanyol, a német és az olasz többség be is fogadná a skótok az uniós tagállamok sorába.

Nyitókép: egal/Getty Images