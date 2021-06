Még az idén dönthet az Európai Bíróság a magyar jogállamisági beadványról

Magyarország és Lengyelország keresetet nyújtott be az ellen az uniós rendelet ellen – a jogszerűségét vitatva és a megsemmisítését kérve –, amely összekapcsolja a jogállami mulasztásokat egyfajta jogállami feltételrendszerrel és az uniós költségvetéssel, és ezért pénzügyi szankciókat is kilátásba helyez. Most az Európai Bíróság elnöke bejelentette, hogy gyorsított eljárásban fogják tárgyalni az ügyet – mondta Gyévai Zoltán.

Az uniós szakértő felidézte, hogy az Európai Parlament kért gyorsított eljárást, és az Európai Bíróság elnöke most fedte fel a lapjait, ez jogában áll, kizárólag az ő döntése. Két napra, október 11-12-re tűzte ki az ügy tárgyalását.

"A gyorsított eljárás azt jelenti, hogy ugyanazok a stációk vannak az eljárásban, viszont sokkal gyorsabban zajlik le, ezért nem ördögtől való az a feltételezés, hogy az Európai Bíróság még az év vége előtt, december környékén meghozza a végleges ítéletet az ügyben" – mondta az EU-Monitor főszerkesztője.

A majdani bírósági ítélet után a bizottságnak is van feladata,

az ehhez kapcsolódó iránymutatást kell elfogadnia arról, hogyan kívánja majd konkrétan alkalmazni a rendeletet.

Gyévai Zoltán szerint az az érdekessége az ügynek, hogy az iránymutatások nincsenek benne a rendeletben, ezért nincsen jogi kötőerejük az Európai Bizottságra nézve, a parlament vitatja is ennek a jogszerűségét, viszont politikailag az Európai Tanács tagjaként mégis köti Ursula von der Leyen bizottsági elnököt.

"Az Európai Tanács, amely megpróbálta a folyamatot lelassítani, meg eltéríteni egy kicsit az irányát annak érdekében, hogy meglegyen a költségvetési alku, azt kérte, hogy az európai bírósági ítéletet követően véglegesítsék csak ezeket az iránymutatásokat, mert az ítélet tudja árnyalni a helyzetet" – mondta, és hozzátette, ha

decemberben lehet európai bírósági ítélet, akkor az iránymutatásoknak legkésőbb január első felében meg kellene szüntetniük.

Addigra készen is állnak majd, csak beélesítésre várnak, és a nagy kérdés, hogy az Európai Bizottság mit fog tenni, ha az Európai Bíróság ítélete elutasítja a magyar-lengyel kérelmet. A bizottság tulajdonképpen januárban megteheti az első pénzügyi szankciókra vonatkozó javaslatait, ha ezt indokoltnak tartja.

