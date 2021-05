Washington is büntetőintézkedésekkel válaszol a minszki Ryanair-ügyre

Washington már 2006-ban bevezetett büntetőintézkedéseket kilenc fehérorosz állami cég ellen az akkori fehéroroszországi elnökválasztás vitatott eredménye miatt. Ezek értelmében az amerikai cégek nem üzletelhetnek a kilenc vállalattal. 2015-ben ezeket felfüggesztette, mert Minszk tett néhány pozitív lépést a demokrácia felé.

Most áprilisban azonban a Joe Biden elnök vezette kormány már nem hosszabbította meg a szankciók felfüggesztését, de most az Európai Unióval egyeztetve újabb szankciókat fog most bevezetni a Lukasenka-rezsim több tagja ellen - ez a lista készül. Emellett ismét eltanácsolja állampolgárait attól, hogy Fehéroroszországba utazzanak - közölte Jen Psaki szóvivő.

Nyitókép: Pixabay