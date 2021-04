Az indiai feketepiacon is hiánycikk lesz lassan minden, amivel a koronavírust kezelhetik

Egy újabb nap, egy újabb napi fertőzésszám-csúcs: a hétfői immár az ötödik olyan nap volt, amelyen megdőlt India korábbi rekordja. 352 991 új megbetegedést regisztráltak egyetlen nap alatt, miközben a helyzet most is drámaibb, mint amilyet valaha a pandémia során bármelyik ország is láthatott: Új-Delhiben négypercenként hal meg valaki új koronavírusban. A nemzetközi segítség már úton, de ez sem hozhat önmagában megoldást a szituációra.

Nagy-Britannia a Sky News szerint 495 oxigénkoncentrátort, 120 nem invazív lélegeztetőkészüléket és 20 kézi lélegeztetőt küld egykori gyarmatának, biztosítva Indiát támogatásáról. Az Egyesült Államok is hatalmas csomagot indított útnak az országba: ebben a Covishield oltás (az Oxfordi Egyetem/AstraZeneca vakcinájának Indiában gyártott változata) gyártásához szükséges alapanyagok mellett gyógyszerek, gyorstesztek, lélegeztetőgépek és védőfelszerelések találhatók. Mindezen túl az NBC értesülése szerint a BioE vakcinagyár fejlesztésébe is jelentős összeget fektetnek be annak érdekében, hogy 2022 végére egymilliárd adagos kapacitással működhessen a gyár.

Elszálltak az árak

A pillanatnyi helyzet azonban az, hogy ha valaki állapota súlyossá válik, akkor a gyógyszerekért és az oxigénért folytatandó harc szinte kilátástalan küzdelem az országban. A BBC cikke arról számol be, hogy azokból a gyógyszerekből és eszközökből, melyekből akut hiány alakult ki Indiában,

a feketepiacon is nehéz utánpótlást szerezni,

az árak pedig a csillagos égig kúsztak. A következő árakat tapasztalta helyszíni tudósítójuk:

50 liter oxigén ára a normál 80 dollár helyett 660-1330 dollár,

egy, a levegőből oxigént kivonni képes oxigénkoncentrátoré 330-930 dollár helyett 2000-2660 dollár

a remdesivir gyógyszeré 12-53 dollár helyett 330-10 00dollár,

a tokilizumab gyógyszeré 540 dollár helyett 2000-4000 dollár,

a fabiflué pedig 15 dollár helyett 66-133 dollár.

Ezek az árak a legtöbb család számára elérhetetlenek, így ők a feketepiacról sem tudnak kezelést biztosítani szeretteiknek, ha állapotuk válságosra fordulna. Vérvizsgálat, CT vagy röntgen készítésére is napokat kell várni, a laborok túlterheltsége miatt pedig három napba is telik egy PCR-teszt eredményét megkapni. A BBC által megkérdezett feketepiaci források azt mondják, azért ennyire magasak az áraik, mert ekkora a kereslet az elérhető mennyiségű gyógyszerre, miközben megkezdődött a hamis gyógyszerek árusítása is ezen a piacon. Megjelentek azok a csalók is, akik előleget kérnek a gyógyszerekre, aztán örökre eltűnnek.

Harc az oxigénért

Akik számára anyagi forrás hiányában ezek a megoldások egyébként sem elérhetők, sok kórházba hiába próbálják meg eljuttatni szeretteiket, mivel azok oxigénhiány miatt nem fogadnak új pácienseket.

Egy szikh jótékonysági szervezet ezért a lehetőségei szerint összegyűjtött mennyiségű oxigént az utcán szolgáltatta a légzéstámogatásra szoruló koronavírusos betegeknek:

riksák, autók hátsó ülésén ülő, esetleg fekvő betegek érkeztek a helyszínre a Sky News tudósítása szerint. Volt, aki számára már későn jött a segítség: nem élet túl az autóutat. Az oxigénnel támogatott betegek közt olyan, eszméletlen állapotúak is voltak, akiknek egészen egyértelműen kórházban lenne helye, de oda már nem tudtak bejutni. Vannak családok, amelyek több száz kilométeres autóutakat tesznek meg súlyos állapotú szeretteikkel a hátsó ülésen egy-egy kórházi ágyért, annak reményében, hogy a beteg túléli az utazást.

Mind veszélyben vagyunk

Az indiai helyzet drámaisága nemcsak abban rejlik, ahogyan otthonainkban ülve szörnyülködünk az ottani állapotokon, hanem abban is, amilyen következményei lehetnek annak. A COVAX máris jóval kevesebb oltást kap, mivel az Indiai Szérum Intézet most az otthoni igény ellátására koncentrál a vakcinakészítésben: minden egyéb típusú segítség mellett Indiának arra lenne most a legnagyobb szüksége, hogy a vakcinagyártási kapacitásokat növelni tudja, írja a The Guardian. De nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy

egy naponta több százezer új esetet produkáló országban, ahol egy duplamutáns variáns már megszületett, a vírusnak olyan lehetősége van arra, hogy tovább fejlődjön, esetleg megkerülve az immunitást, amilyen sehol máshol a világon.

Az elszabadult indiai járványhelyzetnek ebből a szempontból is nagy ára lehet az egész világ számára - jó példa erre a brazil variáns története. Mit rontott el India? A nyájimmunitás illúziója: a vértesztek azt sugallták, nagyon sokak szervezetében találhatók már antitestek és elérték a nyájimmunitást.

Az elővigyázatosság hiánya: az első hullám végén az élet a normál kerékvágásba tért vissza nagy esküvőkkel, sporteseményekkel, bollywoodi forgatásokkal, tüntetésekkel és vallási ünnepekkel.

A felkészültség hiánya: az első hullám végeztével nem képeztek készletet a koronavírus kezelésére használható gyógyszerekből, eleve oxigénhiánnyal léptek be a második hullámba és elég lélegeztetőgépük sem volt, ahogy annak kezelésére kiképzett személyzetük sem a kórházakban.

Vakcinadiplomácia: nagylelkűen küldték külföldre az oltást, miközben saját népességük immunizálása sem tartott még sehol.

Nyitókép: MTI/AP/Rafik Makbúl