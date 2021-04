Az ausztráliai meteorológiai intézet közlése szerint Nyugat-Ausztráliának olyan részére csapott le a Seroja nevű ciklon, amely csak ritkán tapasztal ilyen időjárási jelenséget, ebből következőn a házakat sem építik olyan szilárdra, mint kíméletlen viharoktól gyakrabban megtépázott területeken.

A vihar a legsúlyosabban Kalbarri városát sújtotta, amelyben az épületek 30 százaléka szenvedett komoly károkat.

Scott Morrison miniszterelnök Facebook oldalán "nagyon súlyosnak" írta le a nyugat-ausztráliai helyzetet.

A Seroja napokkal korábban Észak-Timoron és Indonéziában csapott le, jelentős pusztítást végezve, több mint 150 halálos áldozatot követelve (videó alább).

Aerial footage shows destruction left by cyclone Seroja in western Australia pic.twitter.com/ej9otAI9H5 — The National (@TheNationalNews) April 12, 2021

"It looks like a bomb has gone off."



It's been a difficult night for thousands of Western Australians, after Cyclone Seroja made landfall overnight. @dwinterfield9 #9News pic.twitter.com/JA7N1HVPVe — 9News Australia (@9NewsAUS) April 12, 2021

At least 97 people killed and thousands of homes destroyed in flash floods and landslides after Cyclone Seroja hit Indonesia and East Timor.



Read more: https://t.co/XP63iAlVik pic.twitter.com/H5oS59KLsy — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 5, 2021

Nyitókép: YouTube/7NEWS Australia