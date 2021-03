Megint rosszban sántikál az egyik ázsiai diktatúra

Észak-Korea közölte pénteken, hogy új rakétatípusokat tesztelt az egy nappal korábbi két kilövéssel. Sok katonai elemző szerint Phenjan ezzel nyomást akar gyakorolni az új amerikai kormányra. Joe Biden elnök reagált is, azt mondta újságíróknak: nem kizárt az amerikai válaszlépés a helyzet súlyosbodása esetén.

A dél-koreai hadsereg vezérkara, amely az amerikai hírszerzéssel "szoros együttműködésben" elemezte a kilövéseket, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákként azonosította a lövedékeket. A KCNA észak-koreai állami hírügynökség pénteken közölte, hogy célra vezethető, harctéri rakétákról van szó, amelyek alacsony magasságban és szabálytalan röppályán is vezethetők, és eltalálták a koreai partoktól 600 kilométerre keletre (a Japán-tengeren) kijelölt célokat. A technológia nem új, de ezek a rakéták már 2,5 tonnás töltetet is képesek hordozni a KCNA szerint. A Koreai Munkapárt lapja, a Rodong Szinmun képeket közölt a járműről elindított rakétáról. Japán és dél-koreai katonai szakértők szerint a rakéták csak 420-450 kilométeres pályát futottak be.

Az amerikai hadsereg indiai- és csendes-óceáni parancsnoksága a szomszédos országokat veszélyeztető tevékenységnek nevezte az újabb északi rakétakísérletet, és hangsúlyozta, hogy szövetségeseikkel és partnereikkel szorosan egyeztetnek a kialakult helyzetről. Joe Biden elnök hasonlóan nyilatkozott csütörtökön újságíróknak, hozzátéve: nem kizárt, hogy lesz amerikai válaszlépés, ha a helyzet súlyosbodik, viszont kész valamilyen szintű párbeszédre is Phenjannal, ha hajlandó előre lépni a Koreai-félsziget atomfegyvermentessé tételében.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője elítélte a kísérleteket: "Több ENSZ biztonsági tanácsi határozatot is megsértettek, és a térség hatalmi egyensúlyának megingatásával fenyegettek" - mondta.

A phenjani rezsim egy héten belül másodszor hajtott végre rakétakísérleteket.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE