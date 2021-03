Egymást érik a szigorítások a világban, az ENSZ külön kiemeli Kelet-Európát

A német üzleti élet érdekképviselői sorban felszólaltak kedden a kormány szigorú húsvéti lezárási szándéka hallatán.

Az érvelés minden esetben hasonló: ha a zárva tartást kiterjesztik Húsvétig, pláne még tovább, akkor

elkerülhetetlen lesz a tömeges csőd a kereskedelemben.

A brit Guardian példaként idézte a ruházati cikkek német kereskedelmi hálózatának lobbiszervezetét, amely szerint, ha az eddigi 100 napos boltzárlatot megint meghosszabbítják, a kereskedők legalább 54 százaléka már nem fog többi kinyitni.

Egy másik hírben a német szállodaláncok képviselői minősítették felháborítónak, hogy egy német polgár elviekben töltheti a hétvégét Mallorcán, ha van pozitív tesztje, vagy érvényes oltási igazolása, de nem teheti meg ugyanezt saját hazájában, mondjuk Bajorországban, mert ott zárva kell tartani a hoteleket.

A felhördülésre azt követően került sor, hogy a német kormány – a tartományi vezetőkkel folytatott 11 órás feszült légkörű egyeztetés után – bejelentette: a brit Covid-variáns szédítően gyors terjedése miatt nem csupán a meglévő korlátozásokat prolongálják, de a húsvét időszakára további szigorításokat is elhatároztak.

Lényegében arra kértek mindenkit, hogy a tavaszi ünnepet töltsék kizárólag otthon.

Mindezen április 18. előtt nem is terveznek változtatni, miközben ugyanezen időszakban a kormány lényegében eltanácsolt a külföldi utazásoktól, a légitársaságoknak előírták, hogy hazatérő utasokat csak tesztelés után engedjenek fel a gépekre, és a belföldi mozgást is „kifejezetten indokolt esetben” javasolják.

Az utóbbiak tekintetében egyébként a brit kormány még ennél is tovább ment, midőn bejelentették, hogy „legalább júliusig” lényegében megtiltják brit állampolgároknak a külföldi nyaralást, („kivédendő, hogy a harmadik hullám elérjen partjainkig” – fogalmazott Boris Johnson miniszterelnök). Londonban nem elégedtek meg határozott ajánlással és kéréssel, 5000 fontos bírságot is kilátásba helyeztek a rendelkezés megsértőinek.

Eközben a nap folyamán egymást érték a járványadatok látványos romlásáról tudósító jelentések. Maria Van Kerkhove az ENSZ Covid-témakörben illetékes egészségügyi ügynökségének vezetője közölte, hogy egymás után ötödik héten is az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által nyilvántartott hat világrégióból négyben folyamatosan emelkedett a járvány.

A négynek része Európa, külön is megemlítve Kelet-Európát, minden esetben a brit variáns gyors terjedését nevezve meg első számú forrásként,

hozzátéve, hogy növekvő számú további variáns is jelentkezett már.

„Az elmúlt egy hétben a világátlag 8 százalékkal nőtt, ezen belül az európai átlag 12 százalék” – mutatott rá Van Kerkhove.

Az európai országok többségéből amúgy nemzeti szinten is ezt megerősítő adatokat közöltek. Törökországban például két hét alatt megduplázódott a megbetegedések száma, miként Franciaországban is a járványadatok „robbanására” panaszkodott Frederic Valletoux, a francia kórházi szövetség elnöke is.

Mindehhez Michael Ryan, a WHO krízis-ügyi igazgatója még azt tette hozzá, hogy tévedésben vannak, akik azt hiszik, hogy csak azt kell kivárni, hogy beoltsanak mindenkit, és azzal a válságnak máris vége. „Sajnálattal kell közölnöm – jelentette ki –, hogy a dolog nem lesz ilyen egyszerű.”

