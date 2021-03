Koronavírus - Rómában megrohamozták a fodrászokat és kozmetikusokat a zárlat előtt

Nők és férfiak álltak sorban a fodrászatok előtt, amelyek szombatra is teljesen megteltek foglalásokkal. A római kereskedelmi szövetség adatai szerint néhány óra alatt harminc százalékkal megugrott a vendégek száma a kozmetikusoknál, körömszalonokban is. A szövetség hangsúlyozta, hogy az április 6-ig érvényes újabb zárlat a Rómában dolgozó majdnem ötezer fodrászat számára csak a következő két hétben több mint harmincmillió euró bevételkiesést jelent.

A pénteken még este hat óráig nyitva tartott bárok teraszai tele voltak utolsó közös "aperitivóra" összegyűlt fiatalokkal. Tömegek voltak az üzletekben is.

Nicola Zingaretti, a majdnem hatmilliós Lazio kormányzója megerősítette, hogy hétfőtől az ország középső tartománya is teljes zárlat alá kerül, vörös színű járványfokozatba lép át. Ugyanezt jelentette be Attilio Fontana, az északi Lombardia régió elnöke, hangsúlyozva, hogy még a bölcsődéket is lezárják.

A zárlatban érintett tartományok végleges listáját és a szigorítások mértékét az egészségügyi minisztérium még nem közölte.

Sajtóértesülések szerint egyedül Szicília és Szardínia szigete maradhat alacsony járványveszélyű terület.

Ahol viszont az utóbbi egy hétben a reprodukciós ráta meghaladta az 1,25 értéket, vagyis minden százezer lakos között 250 új beteget azonosítottak, hétfőtől teljesen lezárják a térséget. Ez egész napos kijárási tilalmat jelent, az élelmiszerboltok és a szükségcikkeket áruló üzletek kivételével a kereskedelem és a vendéglátás leállítását, a távoktatásra való ismételt átállást, a városok, települések külső határainak lezárását.

A péntek délelőtti kormányülésen a szigorításokat a március 6. és április 6. közötti időszakra rendelték el. Akárhogyan is alakuljon addig a helyzet, húsvétra, vagyis április 3. és 5. között országos zárlat lép életbe az addig nem érintett régiókban is.

Mario Draghi miniszterelnök pénteken felkereste a Leonardo Da Vinci római nemzetközi repülőtér, más nevén Fiumicino légikikötőjének parkolójában kialakított vakcinázási pontot. A kormányfő hangoztatta, hogy az utóbbi egy hétben 150 ezerrel emelkedett az azonosított Covid-19-betegek száma, ami március első hetéhez képest tizenöt százalékos növekedést jelent. Egy hét alatt hatszázötvennel emelkedett az intenzív osztályra kerültek száma. "Nem engedhetjük meg, hogy az intenzív osztályok megteljenek, meg kell állítani a halottak számának növekedését" - jelentette ki Mario Draghi.

A kormányfő köszönetet mondott az olaszoknak türelmükért. Hangsúlyozta, hogy további 32 milliárd euró azonnali segéllyel támogatják a vállalkozásokat és családokat. Draghi azt mondta, mindent megtesznek a járványhelyzet miatt munka és megélhetés nélkül maradt "új szegények" felkarolására.

Bejelentette, hogy a jelenleg naponta beadott 170 ezer oltás mennyiségét néhány héten belül háromszorosára akarják emelni. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint december vége óta 6,3 millióan kaptak oltást az ország 1694 oltási pontján.

Mario Draghi kifejtette: ahogy elegendő vakcina érkezik, minden lehetséges helyszínen, vállalatoknál, edzőtermekben, parkolókban oltani akarnak.

"Az oltás az egyetlen kiút" - jelentette ki. Hozzátette, "nem tudni, mikor ér véget az egészségügyi vészhelyzet, de az országnak készen kell állnia az újraindulásra". A pénzügyi-gazdasági tárcák pénteken továbbították a parlamentnek a több mint 200 milliárd eurós gazdasági helyreállítási program ütemezési tervezetét.

