Eddig bírták a magyar járványlaborban

Az egészségügyi minisztérium a hét végén tájékoztatta a tartományi vezetőket arról, hogy a március 10-től érvényes rendelkezés értelmében kiutazási korlátozás lép érvénybe azokban a körzetekben, illetve "regionálisan behatárolt hotspotokban" (gócpontokban), ahol a járványügyi mutatók ezt indokolják. Ez azt jelenti, hogy az adott települést csak negatív koronavírusteszttel lehet elhagyni. Ezek érvényessége PCR-teszt esetén 72 óra, míg a kevésbé megbízható antigénteszt esetén 48 óra. Kivételt csak a gyerekek, az átutazók, illetve azok élveznek, akik igazoltan átestek a betegségen.

A rendelet jelenleg három körzetet érint:

a karintiai Hermagor kerületet,

Alsó-Ausztria második legnagyobb városát, Bécsújhelyet

és a salzburgi Pongau két kisebb települését.

A kiutazásra vonatkozó tesztkötelezettség feloldásának az a feltétele, hogy a hétnapos megbetegedési átlag legalább tíz napon keresztül százezer főre vetítve 200 alá kerüljön. Azokon a helyeken, ahol a megbetegedési mutató több mint egy héten keresztül 400 fölött van, további intézkedések várhatók: a karanténszabályok, illetve a koronavírus elleni általános előírások betartásának célzott és gyakoribb ellenőrzése, a kontaktkutatás kiterjesztése, illetve gyanú esetén a tesztelés két-háromszori megismétlése.

A szúrópróbaszerű ellenőrzéseket a rendőrség végzi, de szükség esetén a hadsereg is igénybe vehető erre a célra. Az érintett településeken a minisztérium az eddigi sokszorosára növeli a tesztelési kapacitást, és a szűréshez kellő emberi erőforrást is biztosít, elsősorban szintén a hadsereg állományából.

Vannak, akik a lezárásokat nem bírják már

Eközben szombaton Bécsben és más osztrák nagyvárosokban is tüntetések voltak a koronavírus-járvány megfékezését célzó szigorú intézkedések ellen. A többezres fővárosi demonstráción beszédet mondott mások mellett Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti frakcióvezetője, és jelen voltak más szabadságpárti képviselők, illetve Heinz-Christian Strache, az FPÖ korábbi elnöke, volt alkancellár is.

A "Demokrácia, alapjogok és szabadság" mottóval meghirdetett bécsi tüntetéshez szélsőjobboldali radikális csoportok, vírustagadók, huligánok és - ahogy egy rendőrségi szóvivő nevezte - a különböző összeesküvés-elméletek képviselői is szép számmal csatlakoztak. Az országos rendőr-főkapitányság vasárnapi közleménye szerint 42 embert vettek őrizetbe, 60 büntetőjogi feljelentést tettek és több mint 3000 szabálysértési eljárást indítottak, elsősorban a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló rendelkezések megszegése, de más erőszakos megnyilvánulások miatt is. Hasonló, kisebb tüntetések még vasárnap délután is várhatóak.

Az elmúlt 24 órában 2199 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 475 070 pozitív esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 1447, az intenzív kezelésre szorulók 314-en vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 19-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 8713-ra emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 443 152.

Nyitókép: Pixabay