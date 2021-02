Hatvanezer uniós fiatal kap ingyenes vonatjegyet Brüsszeltől

A fiatalokért is felelős uniós biztos, Mariya Gabriel bejelentette egy egyeztetésen, hogy idén 60 ezer uniós fiatal fog ingyenes vonatjegyet nyerni, hogy beutazhassa az Európai Uniót – írja Újhelyi István EP-képviselő Twitter-üzenetére hivatkozva a portfolio.hu.

Az uniós biztossal való egyeztetés után azt is jelezte a magyar képviselő, hogy az eddigi szabályoktól eltérően az idei pályázaton azok a fiatalok is indulhatnak, akik tavaly töltötték be a 18. életévüket, de a járványügyi korlátozások miatt nem tudtak utazni, nem tudtak élni a lehetőséggel.

(1) Today we held the first #DiscoverEU #MentorshipGroup meeting with fellow #MEP 's. During the meeting Commissioner for Culture, Education and Youth @GabrielMariya announced that 60,000 young Europeans will get the opportunity to apply this year. — István Ujhelyi (@istvan_ujhelyi) February 15, 2021

(2) Applicants will also including those who were 18 last year but due to restrictions introduced in combatting the #COVID19 could not get to travel around #Europe. “Don’t give up! The time for traveling in Europe will be back,” said @martin_speer, the young German activist