Alaposabban megvizsgálják az AstraZeneca vakcináját

Az afrikai betegségmegelőző központ (Africa CDC) igazgatója nem tanácsolja az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának az elvetését, sajtótájékoztatóján pedig hozzátette, a szervezet külön is megvizsgálja az oltóanyagot, amely egy nemrég közzétett tanulmány szerint kevésbé hatásos a vírus új, dél-afrikai mutációjával szemben.

John Nkengasong hozzátette, az Africa CDC tárgyalásokba kezdett a Johnson and Jonhson amerikai gyógyszergyártóval is az oltóanyag-vásárlásról, de kiemelte: a brit-svéd AstraZeneca által leszállított 7 millió dózis sem vész kárba, fel fogják használni. Leszögezte:

eddig egyetlen ország sem jelezte náluk, hogy ne kérne a vakcinából.

Felszólította egyúttal azon országokat, ahol a vírus dél-afrikai, 501Y.V2 (más néven B.1351) mutációja felbukkant, hogy minél előbb tegyék lehetővé az összes, vészhelyzeti engedélyt kapott vakcina beszerzését, azok pedig, amelyek nem bukkantak a mutációra, folytassák a vakcinálást az AstraZeneca oltóanyagával is.

A dél-afrikai Witwatersrandi Egyetem nemrég tett közzé kutatást, mely szerint az AstraZeneca vakcinája jóval kevésbé hatékony a dél-afrikai variáns esetében a Covid-19-betegség enyhébb formáival szemben. Pretoria ezt követően bejelentette, hogy leállítja az ezzel a vakcinával tervezett oltási kampányt, és helyette az amerikai Johnson and Johnsonét és a német-amerikai Pfizer/BioNTechét kezdik használni. Azt sem zárta ki, hogy az AstraZeneca megmaradt vakcináit elcseréli vagy eladja.

Eközben csütörtökön Matshidiso Moeti, az ENSZ Egészségügyi Szervezetének (WHO) regionális igazgatója újságírók előtt leszögezte:

a szervezet továbbra is ajánlja az AstraZeneca-vakcinát, és egyeztetéseket folytat több afrikai országgal, elsősorban a Dél-Afrikával szomszédos államokkal.

Noha a WHO a héten aggodalmát fejezte ki a Witwatersrandi Egyetem kutatási eredménye kapcsán, a szervezet rámutatott arra is, hogy a tanulmány kevés, többségében fiatal felnőtt részvételével végzett kísérleteken alapul. "Nem szabad arra a következtetésre jutnunk, hogy ez a vakcina egyáltalán nem működik" - jelentette ki Szumija Szvamináthán, a WHO tudományos főmunkatársa, kiemelve, hogy a rendelkezésre álló bizonyíték szerint ez a védőoltás csökkenti a halálesetek, a kórházi ápolásra szorulók és a betegség súlyos formáinak a számát.

A Sciencemag című amerikai tudományos hetilap szerint az AstraZeneca dél-afrikai vakcinakísérletében körülbelül 2000 ember vett részt, közülük az oltást követően senkinek nem lett súlyosabb tünete, és kórházi kezelést sem igényelt. A lap mindazonáltal hozzáteszi azt is, hogy a kísérletben részt vevők átlagéletkora 31 év körül volt.

Megjegyzi továbbá azt is, hogy a Johnson and Johnson és az ugyancsak amerikai Novavax oltóanyagai szintén rosszabbul szerepeltek a kísérletekben a dél-afrikai variánssal szemben.

Nyitókép: AstraZeneca PLC