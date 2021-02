Ellehetetlenítik a nyájimmunitást az új variánsok

Az AstraZeneca vakcináját kiüti a dél-afrikai vírustörzs: igaz, nem teljesen hatástalanítja a védelmet, de egy tanulmány szerint enyhe vagy közepes súlyosságú megbetegedés is bekövetkezhet azoknál, akik a gyógyszercég az Oxford Egyetemmel közösen fejlesztett vakcináját kapták, majd a dél-afrikai variánssal fertőződnek meg. Az eredmény egy kétezer ember bevonásával készült tanulmány megállapításai közül származik, és sajnos nem az AstraZeneca az egyetlen olyan cég, amelynek szembesülni kellett a variánsok veszélyével.

A Novavax és a Janssen oltásának hatékonyságát szintén csökkenteni képes a dél-afrikai törzs, mégpedig 60 százalékra. A Pfizer és a Moderna is úgy találta, hogy kevésbé hatásos védőoltása ezzel a törzzsel szemben, igaz, ők laboratóriumi körülmények között vizsgálták csak meg ezt, írja a The Guardian.

Nem minden előny vész el

Jó hír a rosszban, hogy a súlyos megbetegedés, a kórházi kezelés és a halálozás ellen továbbra is védenek a jelenleg forgalomban levő oltások, de Dél-Afrikában a fentiek jegyében nem is kezdték meg az AstarZeneca vakcinájának használatát.

Shabir Madhi vakcinológus professzor arra int, hogy ebben a helyzetben minden országnak érdemes újragondolnia vakcinastratégiáját.

"Ezeknek az eredményeknek fényében újra kell gondolnunk a pandémiával való megküzdési stratégiánkat,

a hangsúlyt át kell helyezni a nyájimmunitásról a lakosság összes veszélyeztetett egyénének a súlyos megbetegedéssel szembeni védelmére"

- mondta.

Nadhim Zawahi, az Egyesült Királyság vakcinaminisztere azt nyilatkozta, az eredmények ellenére tovább oltanak az AstraZeneca szerével,amely az országukban elterjedt variánsokkal szemben hatásos, a más, náluk el nem terjedtekkel szemben pedig a halálozás, a hospitalizáció és a súlyos megbetegedés elkerülésének tekintetében változatlanul megfelelő. A brit variáns helyben "dominánsabb" a dél-afrikainál A dél-afrikai koronavírus-variáns terjedési tulajdonságai alapján nem valószínű, hogy ez a változat válna a legelterjedtebbé Nagy-Britanniában - mondta hétfőn Jonathan Van Tam angliai tisztifőorvos-helyettes. Van Tam professzor leszögezte: a brit koronavírus-járvány domináns okozója a Délkelet-Angliában tavaly azonosított kenti változat, és bőséges mennyiségű vizsgálati adat utal arra, hogy e variáns ellen hatékonyak a brit oltási kampányban jelenleg használt vakcinák is. (MTI)

Mást érhetünk el oltással

Tény az is, hogy a kórházak túlterheltségének enyhítését is változatlanul biztosítja ez az oltás, és életeket ment akkor is, ha már nem olyan hatásos, mint amilyen az eredetileg globálisan elterjedt törzs ellen volt.

Ravi Gupta mikrobiológusprofesszor is egyetért azzal, hogy már nem nyájimmunitást kell várni a vakcinaprogramoktól, hanem a súlyos megbetegedés és a halál esélyének csökkentését. A vírus átadásának fékezésére nagyon sok adagnyi oltást kellene egyszerre beadni az egyes országokban, ami láthatóan jelenleg nem működik.

"Valószínűleg át kell állnunk a sérülékenyek rendelkezésünkre álló legjobb oltásokkal történő védelmére. Ezek bár nem állítják le a fertőzést, de valószínűleg megakadályozzák a halált"

- nyilatkozta.

A WHO szakértői hétfőn arról beszéltek, hogy több adatra van szükség az AstraZeneca vakcinájának a WHO általi jóváhagyásához. Az ENSZ egészségügyi szervezete szerint a dél-afrikai mutációval kapcsolatos csökkent védettség aggasztó hír, ugyanakkor a tanulmány kevés, többségében fiatal felnőtt részvételével végzett kísérleteken alapul, ezért továbbiakra van szükség. Ők is rámutattak: A rendelkezésre álló bizonyíték szerint ez a védőoltás csökkenti a halálesetek, a kórházi ápolásra szorulók és a betegség súlyos formáinak a számát.

Gyakrabban kell emlékeztető oltás

Egyelőre úgy tűnik, a brit variáns kevésbé tudja semlegesíteni az oltás hatását, de minden nagy gyógyszercég dolgozik oltásának átalakításán, hogy az a frissen megjelent variánsokkal szemben is hatásos maradhasson. Az AstraZeneca oltásának frissített verziója őszre készülhet el, és valószínűsíthető, hogy a jövőben a már oltottak is rendszeresen kell hogy kapjanak majd olyan emlékeztetőket, amelyek az új törzsekkel szemben is védelmet nyújtanak nekik. Mi is a nyájimmunitás? Ha egy populáció nagyon magas százaléka ellenálló egy vírussal szemben, annak terjedése akadályozottá válik. Ezt nevezzük nyájimmunitásnak.

Oltással vagy a betegség átvészelésével lehet ezt elérni.

Az új koronavírus esetén kutatók szerint 50-67 százalékos immunitás hozza el a nyájimmunitást.

