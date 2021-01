Két nappal az elnökké választott demokrata Joe Biden beiktatása előtt helyi idő szerint hétfő reggel biztonsági fenyegetés miatt lezárták a washingtoni szövetségi törvényhozás, a Capitolium épületét - írta a Reuters, hozzátéve, hogy a bent lévőket arra kérték, maradjanak biztonságos helyen, távol az ablakoktól.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy az épület közelében füst gomolyog, riasztották a tűzoltókat riasztották. A helyi tűzoltóság időközben megerősítette, hogy egy hajléktalantáborban keletkezett tűz, amit eloltottak.

A Fox News arról számolt be, hogy az épület nyugati szárnyát evakuálták.

A Capitoliumnál erős készenlét van, napok óta a nemzeti gárda őrzi a területet, számos támadási tervről értesültek a védelmi erők. Egyes információk szerint a beiktatásra vezényelt erők között is lehetnek támadók, emiatt szóba került mind a 25 ezer nemzeti gárdista ellenőrzése.

BREAKING: Happening now at Capitol. Smoke and emergency announcements. pic.twitter.com/eIcn5WD1LN