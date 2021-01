Vészesen szűkül az olasz miniszterelnök mozgástere

Molnár Anna emlékeztetett arra, az olasz miniszterelnök által előkészített újjáépítési tervek körüli viták a múlt év végére vezethetők vissza, egészen pontosan arra, hogy miként osszák el majd azt a körülbelül 209 milliárd eurót, amit Olaszország az európai alapból kaphat, ami egyébként a teljes 750 milliárdos keret 28 százalékát jelenti.

Matteo Renzi szerint Olaszországnak az európai stabilitási eszközforrásokkal is élnie kellene, amiről viszont nem tudott korábban megegyezni a miniszterelnökkel, azt is felróva Conte számára, hogy csak néhány miniszterét vonta be a munkába, tehát nem elég széleskörűen látott hozzá a tervezésnek. Mindezt ultimátum követte, aminek végül

Conte nagyrészt eleget is tett, jelentősen növelve a forrásokat a Renzi által javasolt, így az az egészségügy, az oktatás, a kultúra és turizmus területén.

Ugyan Renziék végül a keddi napon – a tartózkodásukkal – hozzájárultak ahhoz, hogy a kormány elfogadja a tevet, másnap mégis úgy döntöttek, hogy kilépnek a koalícióból, aminek köszönhetően

a Conte-kormány elveszíti a szenátusi többségét

– idézte fel az Olaszország-szakértő az InfoRádiónak. Jelenleg ugyanis körülbelül 8-15 képviselő mínuszba kerültek. Mint ismert, a kormány képviseletének zömét a Demokrata Párt és az Öt Csillag Mozgalom adta a parlamentben, amit a szélsőbaloldali Szabadok és Egyenlőek párt és az Élő Olaszország képviselői egészítettek ki, de részint számíthattak az Öt Csillagot korábban elhagyó képviselők szavazataira is.

Molnár Anna egyetértett azzal, hogy Matteo Renzi, bár nem tette egyértelművé, de vélhetően miniszterelnök-cserét szeretne. Vagyis az olasz kormány előtt két lehetőség áll:

vagy lemond Giuseppe Conte, és megpróbál új kormányt alakítani a parlamenti többséget keresve, vagy pedig kér egy bizalmi szavazást a szenátusban az újjáépítési tervével kapcsolatban.

Tehát a következő napok kérdése lesz, hogy vajon tud-e mozgósítani például a Hajrá Olaszország! soraiban.

Mindenesetre az olasz társadalom nagy része, több mint 70 százalék azonban úgy látja, Renzi személyes politikai csatározást folytat, ami a miniszterelnök támogatottságát erősítheti, miközben a pártok támogatottsága az utóbbi időben jelentősen átalakult ahhoz képest, ami a korábbi választásokon volt. Előre hozott választásra akkor kerülhet sor, ha első lépésben sikertelen lesz a bizalmi szavazás, majd azt követően egy esetleges szakértői kormányalakítás – tette hozzá Molnár Anna.

Nyitókép: MTI/ANSA/EPA/Riccardo Antimiani