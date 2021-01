Olimpiai bajnok is behatolt a Capitoliumba

A Capitolium ostromáról készült felvételeken látható volt egy férfi, aki az Egyesült Államok olimpiai csapatának kabátját viselte.

A képek alapján be lehetett azonosítani, hogy a kétszeres olimpiai bajnok Klete Kellerről van szó – írja a 24.hu a SwimSwam szakportál alapján.

Trump supporters inside the Capitol Rotunda. pic.twitter.com/Run5MwPnTx — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021

Az egykori úszót többen is feljelentették. Arról nincs felvétel, hogy Keller erőszakos cselekedetben is részt vett volna a Capitoliumban, de amiatt is felelősségre vonhatják, hogy ott volt az épületben, hiszen jogellenesen hatolt be.

Keller az elmúlt időszakban nyíltan támogatta Donald Trumpot, de már az összes közösségi oldalról törölte meg.

A 38 éves úszó a 4×200-as amerikai gyorsváltóval 2004-ben és 2008-ban is olimpiai bajnok lett, emellett kétszeres világbajnoknak is mondhatja magát.

Nyitókép: MTI/EPA/Michael Reynolds