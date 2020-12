Robert Fico: a szlovák kormány elárulta a V4-es együttműködést

"Nem vagyok ellene a jogállamisági mechanizmusnak, de annak ugyanúgy kell érvényesülnie Spanyolországban és Szlovákiában. A jogállamisági kihágások ugyanúgy előfordulhatnak az EU-tagállamok bármelyikében, a mechanizmus nem lehet a szuverén országok megbüntetésének az eszköze" – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Robert Fico volt szlovák miniszterelnök. Az ellenzéki Irány–Szociáldemokrácia vezetője úgy látja, a szlovák kormány hatalmas hibát követett el, amikor nem támogatta Magyarországot és Lengyelországot, ezáltal elárulta a visegrádi négyek együttműködését. Fico szerint az Európai Tanácsban elért megállapodás Magyarország és Lengyelország hatalmas diplomáciai sikere.

"A szlovák kormány azt hiszi, a nagy nyugati országoknak tett engedmény azzal jár majd, hogy Szlovákiát is kegyelemben részesítik, amikor a hazai politikai helyzetet veszik górcső alá" – vélekedik az exkormányfő, de szerinte csupán idő kérdése, hogy az EU mikor fordítja figyelmét Szlovákiára.

Robert Fico határozott véleményt fogalmazott meg Soros Györgyről is, szerint a magyar származású amerikai üzletember egy nemzetközi pénzügyi csaló, aki már Szlovákiában is üzleti tevékenységet folytat. "Amikor meghallottam, hogy az előző köztársasági elnök, Andrej Kiska meglátogatta Sorost New York-i irodájában, majdnem lefordultam a székemről. Soros NGO-i nagy szerepet játszottak a kormányellenes tüntetések megszervezésében Szlovákiában 2018-ban, és részesei voltak annak is, hogy hatalmas politikai ügyet kreáltak Ján Kuciak újságíró és barátnője meggyilkolásából" – állította a volt miniszterelnök.

Az Európai Bizottság új migrációs paktumáról úgy nyilatkozott, hogy nem tetszik, mert a homályos megfogalmazás mindig veszélyeket rejt magában, és szerinte a kötelező kvóták hatalmas fenyegetést jelentenek az EU jövőjére nézve.

Bírálta Igor Matovičot, amiért nem támogatta Magyarországot és Lengyelországot, úgy véli, a miniszterelnöknek az a célja, hogy az EU ne rá figyeljen, és ha a V4-ek megtámadása az érdekeit szolgálja, akkor meg is teszi. "Az EU-ban sokaknak tetszenek a V4 meggyengítésére irányuló erőfeszítések, mert a V4, ha egységes, nagy dolgokra képes" – mondta de figyelmeztetett, Szlovákiában számos kormánypolitikus kezd nyíltan agitálni a V4 ellen.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek