Covid-oltás: a fejlett országok telhetetlensége miatt a szegényeknek nem jut vakcina

A Moderna oltásából már semmi sem maradt a fejlődő országok számára, a Pfizerének pedig 96 százalékát vásárolták fel előre a gazdag országok – tette közzé a többek között a Global Justice Now-t, az Oxfamet és az Amnesty Internationalt is tagjainak sorában tudó People's Vaccine Alliance.

Az országok felhalmozó taktikájára nézve jellemző adat, hogy a Kanada által lekötött oltásmennyiség a szervezet számításai szerint arra is elég lenne, hogy minden lakosukat ötször oltsák be a betegség ellen, miközben a szegényebb országok jövőre minden tizedik lakosukat fogják tudni csak immunizálni a jelenlegi állapotok szerint.

A Sky News cikke Kenyát, Mianmart, Nigériát, Pakisztánt és Ukrajnát sorolja föl, mint a vakcinaverseny legnagyobb veszteseit: ez az öt ország együtt 1,5 millió koronavírusos esettel kellett, hogy megküzdjön eddig.

Bár az AstraZeneca az Oxfordi Egyetemmel közösen fejlesztett oltásának 64 százalékát az ígéretük szerint fejlődő, szegényebb országok vásárolhatják meg, már ez sem lesz elegendő arra, hogy a kialakult egyenlőtlenségeket helyrehozza. Ha csak a jövő év első hónapját nézzük, akkor a világ lakosságának kevesebb, mint ötöde juthat majd védőoltáshoz általuk.

Milliárdok oltás nélkül

A szervezet az Airfinity tudományos információs és elemző cég adatait használta fel elemzéséhez, melyben a nyolc vezető kísérleti vakcina gyártója által megkötött globális szerződéseket vizsgálták – számolt be a metodológiáról a The Guardian írása. Úgy találták, 67 alacsony és alacsony-közepes bevétellel rendelkező országot veszélyeztet a gazdag országoknak a világjárványból való menekülési szándékkal végrehajtott, esztelen vakcinabevásárlása.

"Senki sem maradhat le egy életmentő oltásról azért, mert abban az országban él, ahol, vagy azért, mert annyi pénze van, amennyi" – nyilatkozott Anna Marriott, az Oxfam egészségpolitikai szakértője.

"Hacsak nem történik drasztikus változás, emberek milliárdjai még évekig nem jutnak hozzá biztonságos és hatékony oltáshoz."

Tudásmegosztást szorgalmaznak

A People's Vaccine Alliance arra szólítja fel a vakcinákon dolgozó gyógyszercégeket a BBC cikke szerint, hogy osszák meg a kifejlesztett technológiát és szellemi tulajdonukat annak érdekében, hogy adagok milliárdjait gyárthassák mások is, és eljuttathassák azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Erre a WHO Covid-19-cel kapcsolatos technológiákat megosztó platformjának segítségével lenne lehetőség.

"A gazdag országoknak annyi oltásuk lesz, amennyivel

háromszorosan átoltathatják országaik lakosságát,

miközben a szegény országok még az egészségügyi dolgozókat és a legveszélyeztetettebb embereket sem tudják immunizálni. A jelenlegi rendszer, amelyben a gyógyszercégek kormánytámogatással fejlesztenek készítményeket, kizárólagos jogok kialakulásához és a technológia profitmaximalizálási érdekkel titokban tartott mivoltához vezet, ez pedig életekbe kerülhet" – fogalmazott Mohga Kamal Yann a People's Vaccine Alliance részéről.

A felelősség egyértelmű

Stephen Cockburn, az Amnesty International gazdasági és társadalmi igazságosságért felelős vezetője hozzátette: a vakcinahalmozás aláássa azt a globális törekvést, amely minden embert, minden országban meg akar védeni a koronavírustól.

"A gazdag országok emberjogi kötelezettsége tartózkodni azoktól a tevékenységektől, amelyek másokat oltástól fosztanak meg, sőt, a szegény országokkal kooperálva segítséget kell nekik nyújtaniuk" – fogalmazott.

Ha nem lenne elég maga a tény, hogy a legelső oltások javát már elkapkodták a szegényebb országok orra elől, az ő hozzájutásukat nehezíti a technológia is: általában ultraalacsony hőmérsékleten kell ezeket a vakcinákat tárolni, ami drágítja a szállítást, a tárolást és magát a védőoltást is. Kezdeményezés a fejlődő országokért COVAX a WHO, az Európa Tanács és Franciaország közös kezdeményezése annak érdekében, hogy a világ minden lakosát megvédhessük a koronavírustól. Célja, hogy platformjukon keresztül a fejlődő országokat is hozzá tudja juttatni a koronavírus elleni oltáshoz, fair elosztásban. Ehhez az év végéig kétmilliárd dollárra van szüksége, mely még nem gyűlt össze teljesen, így adományokat is várnak.

