Koronavírus: elbukni látszik a svéd modell

A hatóságok közel 6500 új koronavírus-fertőzöttről számoltak be 33 haláleset mellett csütörtökön Svédországban, miközben Stefan Löfven miniszterelnök komoly intézkedést jelentett be ezen a napon a vírus terjedésének megfékezésére az országban. Jövő hétfőtől távoktatásra állnak át az ország középfokú oktatási intézményei a félév végéig annak érdekében, hogy megfékezzék a betegség terjedését.

Ezt megelőzően a svéd vezetés csak kéréseket fogalmazott meg állampolgárai felé, ezek a távolságtartás és a higiénia önkéntesen vállalt alapkövetelményeinek betartására vonatkoztak. Az üzletek, a bárok és az éttermek zavartalanul működtek, sehol nem kötelező maszkot viselni az országban most sem. Az ország vezetése mindig tagadta, hogy nyájimmunitásra játszott volna, mondván, ennyire kellett lassítani a betegség terjedését, hogy az egészségügyi rendszer meg tudjon birkózni az esetszámmal. A remélt immunitás azonban elmaradt, a második hullám egyre súlyosabbra fordul az országban, melynek vezetése népszerűségvesztéssel is fizet ezért a hozzáállásért. Eddig tudták halasztani az erőteljes korlátozásokat, most azonban lépniük kellett.

"Amit most teszünk, meghatározza azt, hogyan töltjük majd a karácsonyt"

- idézi Löfvent az intézkedések kapcsán a The Guardian cikke. A 10,2 millió lakosú északi országban már több mint hétezren haltak bele a koronavírusba, ezzel a betegség halálozási aránya az egyik legmagasabb az európai országok között. Összehasonlításképp a 9,77 millió fős Magyarországon 5324 a halottak száma.

“A betegség terjedése széles körű és egyértelműen nem állt még meg, ezért minden segítségre szükségünk van, hogy kontroll alá tudjuk vonni" - mondta Anders Tegnell epidemiológus, az ország koronavírus-stratégiájának megalkotója.

Svédország 666 lélegeztetőgéppel ellátott intenzív ágyából 460 foglalt jelenleg, ezekből 237-en fekszik koronavírusos beteg. Az ország a múlt hónapban először döntött úgy, hogy már nem kér, hanem korlátoz: nyolc főben limitálta a gyülekezést, az éttermekben pedig este tíz után nem szolgálhatnak fel alkoholt.

Tagadják, hogy a kormány és az azt tanácsokkal ellátó testület közt szakadék alakult volna ki a betegség kezelésének sikertelensége miatt. Az elmúlt hónapokban azonban több érdekes változás is történt tanácsaikban:

októberben már nem ajánlották a koronavírusos beteggel egy háztartásban élőknek, hogy továbbra is járjanak be munkahelyükre, hanem orvosi konzultációt és hétnapos izolációt javasoltak,

a héten pedig a pozitív emberrel egy háztartásban élő óvodásokra és kisiskolásokra is kiterjesztették a tanácsot: korábban csak a felnőtteknek és a nagyobb tinédzsereknek ajánlották ezt.

Mindezzel együtt továbbra sem hisznek a lezárásokban: úgy vélik, a mostani intézkedések elégségesek is azok elkerülésére. Bizalomvesztés Októberben a svédek 55 százaléka hitt abban, hogy a kormány kontrollálja a járványt, ez 42 százalékra esett mostanra.

Korábban 31 százalék érezte úgy, hogy nem tesznek meg mindet a járvány megfékezésére, ez most már 44 százalék.

A válaszadók 80 százaléka aggódott amiatt, hogy egészségügyi rendszerük elbír-e a nyomással.

Mindezzel párhuzamosan az országot vezető szociáldemokraták támogatottsága is esett: május óta közel öt százalékponttal, 29,4 százalékra.

Nyitókép: MTI/AP/TT Hírügynökség/Anders Wiklund