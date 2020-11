Nagy a keszekuszaság a koronavírus miatt Franciaországban

Jóllehet a múlt pénteken kihirdetett lakhelyelhagyási tilalom hatásai leghamarabb csak a jövő hét második felében érezhetők, a járványmutatók továbbra is fokozódó romlása miatt a kormányzatnak az esetleges további szigorításokról szóló elképzelései heves belpolitikai vitát váltottak ki az elmúlt napokban a sorozatos, elő nem készített bejelentések miatt.

Gabriel Attal kormányszóvivő kedd délelőtt azt közölte, hogy az általános karanténon túl Párizsban a kormány órákon belül visszaállítja az este 9 órakor kezdődő kijárási korlátozást, mert esténként még mindig túl sokan vannak az utcákon. Ezt azonban néhány órával később Jean Castex kormányfő cáfolta. Lapértesülések szerint azonban a javaslat továbbra is a kormány asztalán van.

Eközben a kormányzati többségen belül is vita kezdődött arról, hogy az élelmiszerboltokon kívül milyen üzletek tarthatnak nyitva, illetve milyen árucikkek árusíthatók. A zárlatról szóló kormányrendeltben ugyanis az szerepel, hogy a nem létszükségleti igényeket kielégítő kereskedelmi egységeknek be kell zárniuk. Jóllehet a kormány jelezte, hogy ez minden nem élelmiszert árusító üzletre vonatkozik,

több tucat város polgármestere fittyet hányva a kormányzati és regionális döntésekre helyi rendeletekben engedélyezte a kiskereskedelmi boltok (ruha, cipő, könyv, kozmetika) újranyitását

a munkahelyek megőrzése érdekében.

A zavaros döntéshozatali folyamat szerdára virradóra a nemzetgyűlésben is folytatódott, ahol az ellenzéknek sikerült december közepéig korlátoznia az egészségügyi rendkívüli helyzetet, jóllehet a kormány törvénytervezetében a február közepi határidő szerepelt.

A törvény elengedhetetlen ahhoz, hogy a kormány hatályban tudja tartani a kijárási korlátozásokat és a karantént. A szavazáskor azonban nem volt elég kormánypárti képviselő a teremben, és annak ellenére a kevésbé szigorú ellenzéki javaslatot szavazta meg a nemzetgyűlés, hogy az alsóházban a kormánypártnak abszolút többsége van.

A tavaszi karanténhoz képest a mostani lezárásban jelentős különbség, hogy ezúttal a munka nem állt le: aki nem tud távmunkát végezni, bejárhat a munkahelyére, az iskolák sem zártak be, és az idősotthonok és a kórházi betegek is látogathatók, valamint a parkokban és a tengerpartokon is engedélyezett a levegőzés.

A járványügyi mutatók közül leginkább a súlyos betegek száma ad okot aggodalomra,

már 4 ezret közelíti. Kedden este 3869-en feküdtek intenzív ágyakon, amelyek számát országosan a kormány 6400-ra növelte a korábbi 5800-ról. Az elhunytak száma is napról napra nő: kedden 426-an hunytak el kórházakban, s ehhez hozzáadandó az elmúlt négy napban idősotthonokban meghaltak száma, ami 428 volt. Ezzel 38 289-ra emelkedett a Covid-19 fertőzésben elhunytak száma.

