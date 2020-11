Bécsi szemtanúk: így tört ki a pánik az éjszaka

"Legalább egy támadót láttam, de nehéz megmondani, pontosan hányan voltak. Tüzet nyitott a bárok teraszain ülő emberekre, akik azonnal bemenekültek a vendéglátóhelyek belső részeire, de a merénylők utánuk mentek, és még bentről is lövések hallatszottak" – mondta a Kronen Zeitungnak egy a schwedenplatzi támadást közelről átélő rabbi, Schlomo Hofmesiter.

A férfi azonnal hívta a rendőrséget, de úgy érezte, hogy sosem érnek már oda. Végül a speciális egységek futottak be, lezárták minden étterem ajtaját, és kiabálva azt kérdezték, vannak-e bent sérültek. Több helyről is az volt a válasz, hogy vannak.

A rabbi szerint a korábbi hírekkel ellentétben nem a közeli zsinagóga volt a célpont, a támadók a teraszokon ülő emberekre rontottak.

A Bognergassén egy kocsmatulajdonos arról számolt be, hogy a kijárási korlátozások hétfő éjféli bevezetése miatt sok vendég volt, mert tudták, most jó ideig nem találkozhatnak újra. A férfi a fegyverzajt hallva azonnal rájött, hogy baj van, de mire intézkedni tudott volna, már kitört a pánik, a menekülő vendégek elárasztották az épületet, volt, aki a mosdóban meg a pincében keresett menedéket, de még a tulajdonos irodájában is lakásában is remegő emberek várták a a rémálom végét. Próbáltak enni és inni adni az embereknek, de mindenki csak a telefonján próbált hírt adni magáról és információhoz jutni.

Egy 53 éves alsó-ausztriai férfi éppen egy üzleti vacsorán vett részt, amikor az első lövések eldördültek. Az étteremben azonnal lekapcsolták a villanyt, és mindenki a földre vetette magát. "A félelem lett úrrá mindenkin" – mondta a férfi, noha azon a vendéglátóhelyen nem sérült meg senki sem.

Egy tanárnő koncerten vett részt, és a személyzet azt közölte, hogy senki se hagyja el az épületet, és senki se álljon az ajtók közelébe, nehogy egy eltévedt lövedék megsebesítse. A bejáratot a rendőrség különleges egysége őrizte, bent pedig mintegy ezer embert várt arra, hogy kiszabaduljon.

Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna