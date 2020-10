Garantáltan korona-vírusmentes járatot indít egy légitársaság

Ingyenes lesz a teszt mindenki számára, aki ezen a viszonylaton szeretne utazni: Scott Kirby, a United Airlines vezérigazgatója szerint a cél az, hogy idővel ne kelljen kéthetes karanténba kerülniük azoknak, akik ezeken a garantáltan koronavírus-mentes járatokon utaznak. A próbaüzemet a BBC cikke szerint 16-án kezdik majd, ekkor a covidmentes járatokra jegyet váltók választhatnak: vagy kérik a tesztet, vagy a társaság egy másik járatára foglalják át őket. Ha a tesztelést választják, a mintavételtől számított 15-20 percen belül kezükben lesz eredményük is.

Dollártízmilliókat vesztenek naponta

A légitársaságot – csakúgy, mint versenytársait – a koronavírus drasztikus létszámcsökkentésre kényszerítette. 13 ezer dolgozóját el kellett bocsátania, további 9 ezer pedig önként mondott föl. AZ IATA, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség adatai szerint a légi forgalom 90 százalékkal csökkent a pandémia következtében.

A világ negyedik legnagyobb légitársaságának számító United esetében a veszteség napi 25 millió dolláros.

Scott Kirby azt nyilatkozta: több ország vezetése fogalmazott úgy, hogy ha tesztelés indulna a légi járatokon, megnyitná gazdaságát a repülővel érkezők előtt. Saját véleménye szerint a világ gazdaságának újraindításában kulcsszerepe van a légi közlekedés helyreállításának.

Biztonságos a repülés

A légi közlekedés kifejezetten biztonságosnak számít a koronavírus elkerülésének szempontjából: az IATA mindösszesen 44 olyan esetet jegyzett fel eddig, amelyben bizonyítottan repülőgépen kapta el valaki a vírust. A vizsgált periódus utasszáma 1,2 milliárd volt. A United Airlines éppen a biztonságosság miatt nem követte egyes versenytársainak példáját az utasszám 60-70 százalékos csökkentésével.

Hazai korlátozások

Magyarországon is beutazási korlátozások vannak életben jelenleg is: ezek értelmében alapvetően magyar állampolgárok léphetnek be hazánkba, külföldiek tartózkodási engedéllyel, illetve bizonyos körülmények teljesülése esetén utazhatnak be. Beutazást követően tíznapos karantén vár a magyar állampolgárokra, mely két negatív teszttel váltható ki. Ezeket önköltségen kell elvégeznie a beutazónak.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a hazánkba érkezők testhőmérsékletét beutazáskor mérik. A maszkhasználat a kettes terminálon a személyzet tagjai számára is kötelező, ezen túl figyelnek a távolságtartásra és kézfertőtlenítőket helyeztek ki.

Nyitókép: MTI/AP/David J. Phillip