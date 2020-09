Trump négy vagy öt jelölt közül választ

Trump a Fox televíziónak adott interjújában leszögezte: mindenképp szeretné, hogy még a november 3-i elnökválasztás előtt elfogadják a pénteken 87 éves korában elhunyt Ruth Bader Ginsburg bíró utódját. Mint mondta, még a héten előterjeszti jelöltjét, várhatólag pénteken vagy szombaton, Ruth Bader Ginsburg búcsúztatása után.

Elmondta, hogy

négy vagy öt bíró közül választja majd ki, akit a legalkalmasabbnak tart, és biztosan nő lesz az illető.

"Jogunk van hozzá, hogy ezt meglépjük, s rengeteg időnk van rá" - fogalmazott Trump. Hozzáfűzte, hogy szerinte az új alkotmánybíróságról szóló szavazásnak még a választás előtt meg kellene történnie.

A republikánusoknak 53:47 arányú többségük van a szenátusban, és számíthatnak Mike Pence alelnök döntő voksára is. Ez a szakértők szerint azt jelenti, hogy akár három republikánus szenátor támogatása nélkül is megszavazhatják az elnök jelöltjét. Két törvényhozó - Susan Collins Maine-i és Lisa Murkowski alaszkai szenátor - már bejelentette, hogy az elnökválasztás előtt nem szavaz alkotmánybíró-jelöltről. Trump hétfőn élesen bírálta is a két szenátort e bejelentésükért.

Ugyan az elnök úgy nyilatkozott, hogy négy-öt jelölt közül választ majd, az amerikai sajtóban következetesen Amy Coney Barrett és Barbara Lagoa nevét emlegetik. Mindketten szövetségi fellebbviteli bírók, s mindkettőjüket konzervatívként tartják számon. Barbara Lagoa az első spanyolajkú nő, akit a floridai legfelsőbb bíróságra kineveztek, és elemzők szerint a jelölése a spanyolajkú szavazók erőteljesebb támogatását is jelenthetné Donald Trumpnak.

Az elhunyt Ruth Bader Ginsburg előtt tisztelői szerdán és csütörtökön a legfelsőbb bíróság épületében, pénteken pedig a kongresszusban róhatják le kegyeletüket. A bírónő végső búcsúztatására pénteken délelőtt kerül sor.

Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon