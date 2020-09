Elkapták a birminghami késelés gyanúsítottját

A rendőrség korábban közzétett egy felvételt, amelyet biztonsági kamerák készítettek a gyanúsítottról. Steve Graham főfelügyelő, a nyomozás vezetője hétfőn elmondta, hogy ezután sok bejelentést kaptak a lakosságtól.

A késeléses támadássorozatban egy 23 éves férfi meghalt, egy 19 éves férfi és egy 32 éves nő életveszélyesen megsérült, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A rendőrség vasárnap közölte: nincsenek arra utaló jelek, hogy a támadásnak köze lenne a terrorizmushoz. Dominic Raab brit külügyminiszter a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában szintén azt mondta: a kormánynak nincs olyan információja, hogy terrorcselekmény történt volna. A hétfői rendőrségi tájékoztatás szerint a támadássorozat 90 percig tarthatott: ennyi idő telt el az első és az utolsó késelésről szóló bejelentés között.

A biztonsági kamerák felvételei és a szemtanúk beszámolói szerint a gyalogosan közlekedő gyanúsított a szórakozóhelyekkel, éttermekkel, pubokkal zsúfolt birminghami belváros több pontján is megfordult.

This is the man @wmpolice want to speak to after a two-hour stabbing rampage across #Birmingham city centre today. One man died and seven other people were wounded, two seriously, in four incidents.



