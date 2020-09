Vészjósló hírek érkeztek a csehektől

Március elseje óta, amikor az első fertőzést kimutatták, már több mint 25 773 ember kapta meg a betegséget Csehországban. A napi esetek száma az utóbbi hetekben folyamatosan emelkedik, gyorsabban mint tavasszal. A fertőzés következtében 425-en haltak meg, míg több mint 18 300-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a hétezret.

Adam Vojtech egészségügyi miniszter jelezte, hogy

a romló helyzet következtében valószínűleg szigorítani kell az érvényben lévő óvintézkedéseket.

A miniszter szerint ez elsősorban Prágát érintené, ahol a 100 ezer lakosra eső fertőzöttek száma már ötven körül jár. A legrosszabb helyzet a dél-morvaországi Hodonínban és környékén van, ahol százezer lakosra 64 beteg esik.

Keddtől kezdve kötelező a szájmaszk használata az egészségügyi és a szociális intézményekben, a hivatalokban, a tömegközlekedési eszközökön és a választási helyiségekben. Ugyanakkor

pozitív Covid-19-teszt esetében a kötelező karantén az eddigi két hétről 10 napra csökkent.

Szerdán jelentették be, hogy megbetegedett Jarmila Rázová, tisztifőorvos is, és karanténba vonult. Adam Vojtech tesztje negatív lett ugyan, de miután napi kapcsolatban volt a tisztifőorvossal, ő is karanténba kényszerült. Pozitív lett a tesztje Ladislav Duseknek, az egészségügyi információk hivatala igazgatójának is. Karanténban van Karel Havlícek kormányfőhelyettes és több mint egytucat parlamenti képviselő is.

Egyelőre nincsenek országos adatok arról, milyen hatással volt a járvány alakulására a szeptemberi iskolakezdés.

