Donald Trump felemelő pillanatokat ígér saját jelölésére

Donald Trump amerikai elnök "felemelő és pozitív" republikánus elnökjelölt-állító konvenciót ígért vasárnap esti tévéinterjújában.

A Fox televízióban Steve Hiltonnak adott interjújában az elnök megjegyezte: természetesen nem hagyják válasz nélkül az őt és a republikánus politikusokat érő, szerinte hazug vádakat sem. "Ha nem válaszoltam volna mindig erőteljesen, akkor most nem ülnék itt" - fogalmazott Donald Trump arra a felvetésre válaszolva, hogy amennyiben újraválasztják,

felhagy-e eddigi ismert stílusával.

A Republikánus Párt elnökjelölt-állító konvenciója hétfőn kezdődik, és - a demokratákéhoz hasonlóan - négy napig tart majd. Szintén nagyrészt virtuális lesz, azaz interneten zajlik, bár egyes beszédek élőben hangzanak majd el. A nagy televíziós társaságok élőben közvetítik a rendezvényt. A konvenciónak az észak-karolinai Charlotte városa ad otthont, ám a beszédeiket a politikusok és a vendégek zöme szintén interneten bejelentkezve mondják el, élőben vagy előzetesen rögzített felvételről. Donald Trump ugyan nem utazik Charlotte-ba, de a tervek szerint a konvenció idején rövid látogatást tesz a szintén Észak-Karolinában fekvő Asheville-ben.

A négy nap mindegyikének meglesz a maga mottója és témaköre.

Hétfőn az Ígéret földje,

kedden a Lehetőségek országa,

szerdán a Hősök országa,

a zárónapon, csütörtökön pedig a Nagyszerűség országa

téma köré szerveződnek a beszédek.

Az előzetes tervek szerint Donald Trump minden nap rövid beszédet mond, vagy hozzászól az elhangzottakhoz.

Beszédet mondanak majd az elnök gyermekei,

és még a szokásosan visszahúzódó és a reflektorfényt kerülő first lady, Melania Trump is. A first lady a konvenció második napján beszél, a Fehér Ház teljesen felújított Rózsakertjéből. De megszólalnak kormányzati és nem-kormányzati republikánus politikusok is. Mike Pence alelnök beszédét a Baltimore melletti Fort McHenry katonai támaszpontról közvetítik élőben, Mike Pompeo külügyminiszter pedig kedden Jeruzsálemból jelentkezik be, mivel vasárnap közel-keleti körútra indult. Kifejti majd álláspontját Larry Kudlow, az Országos Gazdasági Bizottság elnöke, Kristi Noem dél-dakotai kormányzó, Rudy Giuliani, New York egykori híres polgármestere, aki jelenleg Trump személyes ügyvédje, vagy Kellyanne Conway, a Fehér Ház belpolitikai tanácsadója és Richard Grenell, az amerikai hírszerző szervezeteket összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) volt vezetője, valamint republikánus képviselők és szenátorok. Rövid videóbejátszásokban hangot kapnak vendégek is. Köztük az a missouri házaspár - Patricia és Mark McCloskey -, aki pár héttel ezelőtt fegyverrel védte meg az otthonát a Fekete Életek Számítanak (BLM) nevű mozgalom nevében fellépő és őket fenyegető tüntetőkkel szemben. Megszólal majd Ann Dorn, akinek nyugalmazott rendőr férjét a missouri St. Louis-ban erőszakos tüntetők megölték, és Nicholas Sandmann, egy kentuckyi katolikus iskola diákja, aki pert nyert a The Washington Post ellen, mert a lap hamisan állította, hogy egy washingtoni rendezvényen agresszívan viselkedett egy őslakos (indián) amerikaival. A hamis állítások nyomán a diákot életveszélyesen megfenyegették, az iskolát pedig rövid időre le is kellett zárni.

Az elnökjelöltséget elfogadó beszédet Donald Trump csütörtökön a Fehér Házban mondja el.

Nyitókép: MTI/EPA/Michael Reynolds