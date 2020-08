Bejrúti robbanás: öt ember számláit zárolták

A hírügynökség értesülését a központi bank meg is erősítette a Reutersnek. A jegybank pénzmosás és terrorizmus elleni különleges nyomozó bizottságának utasítását minden bankhoz és pénzintézethez eljuttatták az országban, és a rendelkezésről az ügyészséget és a bankfelügyeletet is értesítették.

Az utasítás értelmében Haszan Korajtem, a bejrúti kikötő főigazgatója, valamint Badri Dáher, a libanoni vámhivatal főigazgatója és öt további kikötői és vámhivatali illetékes számláit nem csak befagyasztják, hanem a banktitkokat védő törvény hatálya alól is kivonják.

Badri és Korajtem szerdán több libanoni médiumnak úgy nyilatkozott, hogy az évek folyamán több levelet is intéztek a libanoni bíróságokhoz, hogy rendeljék el annak a robbanásveszélyes anyagnak az elszállítását, amelyet a kikötőben tároltak, és amely kedden fel is robbant. A 2750 tonna ammónium-nitrát detonációjában legkevesebb 130 ember meghalt és több ezren megsérültek. Emellett a robbanás tízezrek otthonát tette lakhatatlanná. Uniós üzenet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csütörtökön írt levelükben arra szólították fel az Európai Unió tagállamainak vezetőit, hogy fokozottan támogassák Libanont a kedden bekövetkezett nagy erejű robbanás okozta károk miatt jelentkező azonnali igények kielégítése érdekében, valamint a hosszútávú újjáépítés céljából.



Az uniós bizottság és az Európai Tanács elnöke levelében kiemelte: "a drámai esemény" jelentős gazdasági következményekkel jár a már eddig is számos kihívással küzdő Libanon számára, amelyet a koronavírus-járvány csak tovább súlyosbított. Libanon humanitárius és újjáépítési igényeire az Európai Unió tagállamai által nyújtott szolidaritásra nagyobb szükség van, mint valaha.

Kiemelték, az uniónak nem szabad megfeledkeznie a Libanonnal létrejött szoros partnerségről, amely stratégiai jelentőségű a nagyszámú menekültet befogadó közel-keleti ország számára. Az unió elkötelezett Libanon stabilitása mellett, amelyet gazdasági segítségnyújtás, a szíriai menekültek támogatása, valamint a koronavírus-járvány okozta károk kezelésére irányuló programok bizonyítanak.

Nyitókép: MTI/AP/Bilal Huszein