Változnak a munkahelyteremtő bértámogatás igénylésének feltételei

A támogatás lényege, hogy a kormány a vállalkozásoktól a 6 hónapos bértámogatás mellé 3 hónap tovább foglalkoztatást vár el, így a programban résztvevőknek 9 hónapig biztosítottá válik a foglalkoztatása.

A kormány a támogatott fél év alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térít meg a munkáltatónak, ami az álláskeresők bruttó munkabérét és a hozzá kapcsolódó munkáltatói járulékokat tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy minden egyes álláskereső elhelyezkedését és munkahelyének megőrzését közel havi nettó 112 ezer forintnyi állami bértámogatás segíti, ami a tovább foglalkoztatás időtartamával együtt 9 hónap alatt így elérheti a nettó 1 millió forintot.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében emlékeztet arra, a kormány célja továbbra is az, hogy a komplex gazdaságvédelmi intézkedésekkel megvédje a magyar munkahelyeket, illetve a megszűnők helyébe újakat hozzon létre, amelyek a gazdaság újraindulásához is hozzájárulnak. A munkahelyteremtő bértámogatási programmal eddig több mint 34 ezer regisztrált álláskeresőt sikerült visszajuttatni az elsődleges munkaerőpiacra, az elhelyezkedők 80 százaléka a veszélyhelyzet után munkájukat vesztettek közül került ki. A program részleteiről az érdeklődők továbbra is a munka.hu oldalon tájékozódhatnak.

