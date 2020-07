Szerbiai zavargások: „a frusztráció beteljesedett”

Ördögh Tibor magyarázata szerint a járvány nem megfelelő kezelése abban mutatkozik meg, hogy a szerb állam és kormány már május elején, nagyon hamar feloldotta a korlátozó intézkedéseket, engedélyezve mindennemű rendezvény megtartását, ami hozzájárulhatott az esetszámok megugrásához az országban.

Mindezt tetézte egy botrány is június közepén, ami a fertőzések valódi számainak elhallgatásáról szólt:

állítólag nem egyeztek a hivatalos adatok valóban elhunytak, valamint megbetegedettek számával,

mindezt pedig egyesek arra vezették vissza, hogy a kormány mindenképp szerette volna megtartani a választásokat, amihez jó eredményekre volt szükség – magyarázta a szakértő. Mindez viszont hozzájárult ahhoz, hogy nem bíznak már az emberek az állami intézményekben, mert felmerült annak a lehetősége, hogy becsapták őket.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa szerint

a zavargások hátterében ugyanakkor meghúzódik egyfajta frusztráció is.

Tekintve, hogy az emberek már a koronavírus-járvány előtt, mintegy másfél éven át, szombatról szombatra az utcára jártak demonstrálni, a kormányozó párt és Aleksandar Vucic távozását követelve, ugyanakkor ezek még békés megmozdulások voltak. Ördögh Tibor szerint, mint fogalmazott, a frusztráció most azonban beteljesedett, és olyan szélsőségesek is csatlakoztak a békés tüntetői körhöz, akik már erőszakot és agressziót is használva akár a rendőrökkel is összecsapnak.

Így egyfelől a járvány elleni küzdelem és annak nem megfelelő kommunikációja a polgárok irányába, másrészt a kormányzattal szembeni bizalmatlanság találkozott össze, és ez jelenik meg a mostani zavargási hullámokban – foglalta össze az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő.

Sehogy sem fog menni

Ördögh Tibor érdekesnek nevezte a szerb államfő lépését, miszerint Aleksandar Vucic először még a kijárási tilalom újbóli bevezetését lebegtette meg a belgrádi lakosok körében, ahol nagy arányban megnőtt a fertőzöttek száma, azonban a tüntetések hatására visszakozott, és már úgy fogalmazott: ő személy szerint nem szeretné a szigorító intézkedéseket. de majd a válságtörzs eldönteni a kérdést. Ami egyfajta kármentésnek tekinthető, hogy a felelősség lekerüljön az államfőről, és ne őt lehessen okolni azzal, ha sor kerülne a tilalomra – magyarázta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa.

A szakértő is úgy véli, jelenlegi formájában semmiképp nem fognak eredményre vezetni a tüntetések, hiszen

az erőszak nem megoldás.

A kabinet kommunikációja is azon alapul, hogy meg akarják dönteni a demokratikusan megválasztott kormányt, amit senki egy jogállamban nem tehet meg. De az Európai Bizottság is véleményt nyilvánított, amely szerint ugyan biztosítani kellene a gyülekezési jogot, azonban nem vezethet erőszakhoz.

Ördögh Tibor végezetül megismételte, kizárólag békés megoldás vezethetne eredményre, azonban akkora támogatottságot élvez a kormányzó Szerb Haladó Párt, ami kétharmaddal győzött nemrégiben, ráadásul Nyugat-Európa részéről is támogatást élvez, ami miatt a változás nem történhet meg, még tüntetés árán sem. Nem vezetnek be kijárási tilalmat Belgrádban, de korlátozzák a vendéglátóhelyek működését Ana Brnabic miniszterelnök a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb ülését követően közölte, hogy tíz főben maximalizálják a szabadtéri és zárt térben történő rendezvények résztvevőinek a számát, zárt térben négy négyzetméteren egy személy tartózkodhat, és azoknak a vendéglátóhelyeknek, amelyek nem rendelkeznek kerthelyiséggel, 21 órakor be kell zárniuk, a kerthelyiséggel rendelkezők 23 óráig működhetnek. Kedden és szerdán is heves tiltakozást váltott ki annak lehetősége, hogy ismét kijárási tilalmat vezethetnek be Belgrádban. Egy nappal később az államfő már arról beszélt, hogy nem lesz kijárási tilalom, ám a tiltakozásokat úgysem ez váltotta ki, azok politikai indíttatásúak voltak. A köztársasági elnök ezen állítását támasztotta alá az, hogy szerdán ismét heves tüntetések voltak Belgrádban, de más szerb városokban is. Jelentések szerint csütörtökön Szerbia több városában ismét utcára vonulnak az elégedetlen emberek. Szerbiában szerdáról csütörtökre 16 719-ről 17 076-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Szerdán 11 újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 341-re emelkedett.

Nyitókép: MTI/EPA/Koca Sulejmanovic