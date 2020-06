Van Rompuy kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását

Nem az Európai Néppárt lengyel elnöke, Donald Tusk, hanem Herman van Rompuy számolta fel azt a testületet, amelynek az után kellett tárgyalnia a Fidesszel, hogy a magyar kormánypárt 2019 tavaszán felfüggesztette a néppárti tagságát.

"Intenzív, érzelmes és egyúttal vitás megbeszéléseket folytattunk, amelyek véleményem szerint eredményre vezettek. Aztán jött Donald Tusk, és egyszerre vége lett mindennek" – mondta a múlt héten az osztrák Die Pressének Wolfgang Schüssel, a bölcsek egyik tagja.

Statement by former EU Council President Herman Van Rompuy in reaction to Austrian ex-Chancellor’s Wolfgang Schüssel’s words about EPP President Donald Tusk’s role in stopping the work of the Evaluation Committee on FIDESZ’s membership in the EPP pic.twitter.com/V8rmDyIWnR