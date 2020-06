Óriási fordulat a 13 éve eltűnt brit gyermek, Madeleine ügyében

A gyermeknek a dél-portugáliai Praia da Luz főleg britek által látogatott Ocean Club nevű üdülőközpontjában veszett nyoma 2007 májusában, néhány nappal negyedik születésnapja előtt. A szőke kislány - két kisebb testvérével - a család földszinti szállodai szobájában aludt, miközben szülei az üdülő szabadtéri éttermében, baráti társasággal vacsoráztak.

Az ügy szinte példátlan nemzetközi figyelmet keltett, különösen azután, hogy a portugál rendőrség 2007 őszén az Angliában élő orvos szülőket nyilvánította gyanúsítottá. A gyanúsítást egy évvel később - érdemi bizonyítékok hiányában - feloldották, a kislánynak viszont azóta sem lelik nyomát.

A londoni rendőrség szerda esti bejelentése szerint a brit és a német nyomozók

egy német férfi személyében azonosították az ügy gyanúsítottját.

A 43 éves, közelebbről nem azonosított férfi jelenleg egy német börtönben ül, olyan bűncselekmény miatt, amely nincs összefüggésben a Madeleine McCann-üggyel, de 1995 és 2007 között megszakításokkal Praia da Luzban élt.

A Scotland Yard beszámolója szerint a német férfi sokáig, akár hetekig is egy portugál rendszámú régi Volkswagen kisbuszban lakhatott, és ezt a járművet használhatta 2007. május 3-án, Madeleine McCann eltűnésének napján is. A rendőrség azonosított egy német rendszámú, Jaguar XJR 6 típusú autót is, amely szintén a gyanúsított nevére volt bejegyezve és a portugáliai üdülőhelyen volt, de

a brit kislány eltűnése után egy nappal, 2007. május 4-én egy másik német állampolgár nevére íratták át.

A Scotland Yard kéri azok jelentkezését, akik a két járművet - amelyeket a német rendőrség lefoglalt - 2007 tavaszán és nyarán egymás közelében látták. A nyomozók felvilágosítást kérnek két mobiltelefon ügyében is. Az egyiken, amelynek száma +351 912 730 680, a rendőrségi vizsgálat szerint a gyanúsított telefonhívást fogadott Madeleine McCann eltűnésének estéjén Praia da Luz körzetében. A hívás a +351 916 510 683 mobiltelefonszámról érkezett a gyanúsított telefonjára, és a tájékoztatás szerint a nyomozók tudják, hogy a hívó fél nem a portugáliai üdülőhelyen tartózkodott a beszélgetés idején.

A Scotland Yard részletek nélkül közölte, hogy a hívót az ügy "nagyon nagy jelentőségű" tanújának tartja, és kéri jelentkezését.

A londoni rendőrség kéri azok jelentkezését is, akik ismerik vagy valaha is hívták ezeket a telefonszámokat, illetve e számok szerepelnek saját - esetleg valamelyik régi - telefonjuk listáján. A Scotland Yard hangsúlyozta, hogy 20 ezer font (7,8 millió forint) nyomravezetői díj jár minden olyan információért, amely elvezet a brit kislány eltűnéséért felelős személy büntetőjogi felelősségre vonásához.

Mark Cranwell főfelügyelő, az ügy felderítésén dolgozó nyomozócsoport vezetője a szerdai tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában felfedte, hogy

a Scotland Yard 2017 novemberében vette fel a kapcsolatot a német szövetségi bűnügyi hatósággal,

azóta a két bűnüldözési szerv hatalmas munkát végzett a Madeleine McCann-ügy felderítéséért.

Cranwell szerint a munka eredményeként azonosították a német férfit az ügy gyanúsítottjaként, bár a nyomozók továbbra is nyitott kérdésként kezelik, hogy az illetőnek volt-e szerepe a kislány eltűnésében.

Madeleine McCannt az eltűnése óta eltelt 13 évben Marokkótól Belgiumon, Svédországon, Kanadán és Dubajon át Ausztráliáig a világ szinte minden pontján látni vélték, de sehol nem akadtak a nyomára. A szülők által létrehozott alapítvány rendszeresen közzétesz számítógépes eljárással "öregített" fotóhű portrékat arról, hogy a négyévesen eltűnt Madeleine kora haladtával éppen hogy nézhet ki, de eddig ez sem vezetett eredményre. Az ügyben hosszú évek óta a Scotland Yard szerda esti bejelentése az első komoly horderejű fejlemény.

