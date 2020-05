Amerika lángokban egy rendőri túlkapás után

Több amerikai nagyvárosban is tüntetések sorozatát váltotta ki az elmúlt napokban, hogy az afroamerikai George Floydot egy igazoltatás során négy, fehér bőrű rendőrtiszt a földre kényszerítette, majd egyikük percekig térdelt a nyakán, az igazoltatott pedig hiába könyörgött levegőért, a mentőautóban meghalt.

A CNN közben kiderítette, hogy a tettes és az áldozat egy szórakozóhelyen dolgozott biztonsági őrként másodállásban.

A teljes rendőri intézkedés alább látható - csak erős idegzetűeknek.

Bár a könyörtelenül intézkedő rendőrt, Derek Chauvint gyilkosság vádjával őrizetbe vették, a többieket kirúgták, a tüntetések a rendőrség és a civil lakosság közti konfliktussá váltak az Egyesült Államokban.

Egy detroiti megmozduláson egy autóból valaki tüzet nyitott, és megölt egy 19 éves férfit - a hírt Nicole Kirkwood, a helyi rendőrség szóvivője is megerősítette szombaton. Az összecsapásokban egyébként egy rendőr megsérült, kővel dobták meg a tüntetők, akik más városokban is - Minneapolis, Portland, Atlanta, Oakland - autókat, konténereket és épületeket gyújtottak fel, kirakatokat törtek be az éjszaka folyamán tiltakozásul, és lövöldözések is voltak.

Oaklandben a Szövetségi Védelmi Szolgálat egyik munkatársát is lelőtték, de a zavargásoka közepette az áldozatok száma folyamatosan nőhet.

Louisville-ben az NBC News Wave 3 tévé riporternőjét élő bejelentkezés alkalmával találta el paprikás gumilövedék, ezért a rendőrség kisvártatva elnézést kért.

A houstoni rendőrség szombat reggelig 200 embert állított elő törvénytelen utcai zavargás miatt.

A közösségi médiában válik általánossá a vélemény, hogy

rasszista indítékű gyilkosság

áldozata lett a 46 éves George Floyd.

Coco Gauff, a női tenisz tavaly feltűnt új, színes bőrű csillaga Twitter-üzenetben tudakolta a világtól, hogy vajon "ő lesz-e a következő".

Az Afrikai Unió csádi vezetője, Moussa Faki Mahamat szintén a közösségi médián keresztül fejezte ki aggodalmát az Egyesült Államokban újra fellángoló rasszizmus miatt.

Akik tiltakoznak még:

Derek Chauvin a szabadságán kívüli mást is elveszíthet, a Sky News információi szerint ugyanis a történtek után neje - akivel tíz éve (voltak) házasok - beadta a válókeresetet, házasságuk ugyanis "George Floyd meggyilkolásával együtt elpusztult" - olvasható az ügyvédre hivatkozó jelentés. Az asszony ezzel egyidőben rendőri védelmet kért teljes családjának a feléjük áradó gyűlölet láttán.

Minnesota állam (ahol George Floydot megölték) kormányzója, Tim Walz azonnal az utcai zavargások beszüntetésére szólított minden résztvevőt. Egyben újabb ezer nemzeti gárdisták mozgósítottását rendelte el, az elmúlt napon szolgálatba állt 700 mellé.

Portlandban rendkívüli állapotot és éjszakai kijárási tilalmat rendelt el a város polgármestere, ugyanígy Minneapolis és St. Paul vezetője is.

Tüntetés volt a washingtoni Fehér Háznál is, a tüntetők összecsaptak az épületre és az elnökre vigyázó titkosszolgálat embereivel.

Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint szombat reggeli tweetjében megdicsérte a titkosszolgálat munkáját, külön kiemelte, hogy érvényesülni hagyták a tiltakozók szólásszabadságát. Bírálta ugyanakkor Washington polgármesterét, mert szerinte a város felügyelete alá tartozó rendőröket nem engedte beavatkozni.

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone....