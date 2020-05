Nagyot változhatnak az irodák a koronavírus után

Bár számtalan országban óvatosan járnak el a Covid-19 miatt, sok helyen lassan véget érhet a „konyhaasztalok” melletti munkavégzés, és az emberek visszatérhetnek az irodákba.

Vakcina hiányában azonban

sok változtatás lehet szükséges a munkahelyeken az alkalmazottak biztonságos munkavégzése érdekében.

Szakértők szerint ez már rövid távon is változásokat vonhat maga után a munkavállalók bizalmát illetve a félelmek enyhítését célozva, mint például az irodákban dolgozók létszámának csökkentése. Például az eddigi adatvédelmei és akusztikai szempontok helyett a kollégák fizikai szétválasztása kaphat nagyobb szerepet a munkaállomások kialakításakor.

Rövid távon valószínűsíthető, hogy sokan továbbra is otthonról dolgoznak majd, még akkor is, ha az erre vonatkozó korlátozásokat a kormányok feloldják. Ennek köszönhetően lehetőség nyílhat az emberi munkaerő elosztására is a váltakozó napszakokban, elkerülve a csúcsforgalmat a nagyobb vállalatoknál.

„Igen, pénzért dolgozunk, de azért többről szól egy munkahely” – vallja a Sydney-i székhelyű Woods Bagot építőipari vállalat főépítésze. Amanda Stanaway a BBC-nek nyilatkozva kifejtette, igaz, hogy a home office-ra való átállás jó hatással is lehetett a munkaerő bizonyos területeire, azonban az irodák feleslegességé tételére vonatkozó kommentárokat túlzónak érzi. Az ott átélt élményeket ugyanis alapvető fontosságúak az emberek számára, ami az elmúlt hetekben hiányzott – tette hozzá.

Mint a kórházakban

Hosszabb távon az jósolható, hogy a társadalom fokozott tudatossága a fertőző betegségre új típusú munkahelyek kialakításában valósulhat meg – a kórházaktól kölcsönzött elemekkel.

A Perkins+Will New York-i belsőépítészeti igazgatója szerint a jövőben az irodai anyagok megválasztásánál irányadó elv lehet, hogy azok jó ellenállásúak legyenek a maró hatású tisztítóanyagokkal szemben. A porózusabb, természetes olajozott fa felületeket felválthatják a kő vagy a laminált termékek. Ezek ráadásul nem is szükségszerűen drágábbak, mint az ismert alternatívák. Meglátása szerint az irodabérlőknek nőni is fog a takarításra vonatkozó igényük.

Brent Capron emellett szeretné azt gondolni, hogy

a kézmosás új rituálévá válik mindenki számára, amikor belép egy irodába, vagy egy nyilvános helyiségbe.

A kórházak mintájára változást sejt az irodák elrendezésében is, és szerinte meg fognak szűnni a körkörös útvonalak.

Érintés nélkül

Szakértők előrejelzése szerint megerősödhet az „érintés nélküli iroda” koncepciója is, ahol persze ezt megengedhetik. Hogy az alkalmazottak az okostelefonjaik segítségével kiküszöbölhessék például a közösségi gombok (lift, lámpakapcsoló) szükségtelen fizikai nyomogatását. Ahogy teret nyerhet a hangvezérlés bizonyos eszközök esetében.

Bár súlyos adatvédelmi kérdéseket vethetnek fel, de egyes vállalatok dolgozóik agresszívebb megfigyelést is kilátásba helyezték, érzékelőkkel és különféle testhőszkennerekkel, kiszűrendő a lázas egyéneket. Ugyanakkor egyes vélemények szerint az önszabályozás előnyösebb lenne mindenki számára.

