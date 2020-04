Betegsége óta most először szólalt meg Boris Johnson

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint továbbra is az a legfontosabb cél, hogy ne alakulhasson ki a koronavírus okozta Covid-19-járvány újabb hulláma. Johnson maga is átesett a betegségen, néhány napig intenzív kezelésre is szorult, és a hónap eleje óta vidéki rezidenciáján lábadozott.

Hétfőn állt ismét munkába, és a Downing Street-i miniszterelnök hivatal előtt felolvasott nyilatkozatában közölte: tényleges jelek vallanak arra, hogy Nagy-Britannia most már kezd túljutni a járvány tetőzésén. Ha ez a vírus fizikailag látható támadó lenne, akkor azt lehetne mondani, hogy "most kezdjük két vállra fektetni" - fogalmazott a konzervatív párti miniszterelnök.

A kockázat is azonban most a legnagyobb, hiszen az eddig elért siker láttán sokakban felmerülhet, hogy nem érkezett-e el az ideje a járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítésének - tette hozzá.

Johnson közölte: azt kéri az üzleti vállalkozásoktól, hogy legyenek úrrá türelmetlenségükön, mert nem szabad megkockáztatni a járvány újabb hullámának kialakulását, és azt, hogy emiatt "ismét a fékbe kelljen taposni".

A visszatérő Boris Johnson egyébként hatalmas nyomás alatt találta magát, ugyanis saját pártja vezető politikusai és támogatói is azt követelik, hogy enyhítsen az öt hete tartó karanténon.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain