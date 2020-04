Észak és dél konfliktusát okozza a koronavírus Németországban

Németországban a szerdai adatközlés szerint 132 210 koronavírussal fertőzöttről tudnak, ez a német lakosság körülbelül 1,6 százaléka. Eddig 3495 -en haltak bele a járványba, ez pedig 2,4 százalékos halálozási arány, de már több mint 72 ezren meggyógyultak, ami több, mint az aktív fertőzött.

Az úgynevezett reprodukciós számot jelenleg 0,8 és 1,2 között adják meg, ami azt jelenti, hogy egy fertőzött beteg hány másiknak adja tovább a vírust. A fertőzöttek számának megduplázódása már 32 napra emelkedett, tehát a járvány terjedési sebessége jelentősen lelassult.

A kórházi ágyakat illetően is nagyon jónak mondható a helyzet, 10 ezer szabad intenzív ágyat és ugyanennyi szabad lélegeztetőgépet tartanak számon.

A tartományi miniszterelnökök és a szövetségi kormány szerda délutáni találkozója előtt ismét

heves vita alakult ki a bajor miniszterelnök Markus Söder és az észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök Armin Laschet között.

A szigorú intézkedések feloldásával kapcsolatban az iskolák kinyitására vonatkozó bajor álláspont például az, hogy ez még nem időszerű, de a legnépesebb tartomány miniszterelnöke, Armin Laschet április 19. után már a felső tagozatosoknak és elsősorban az érettségire készülőknek folytatni akarja a tanítást.

Söder egy kedd esti ZDF-tévéinterjúban a korai nyitást még hevesen ellenezte. Mellette szólalt fel a német tanáregyesület elnöke is, mert az iskoláknak fel kell készülniük a nyitásra, a megfelelő távolságok betartására az osztályokat és a tantermeket is kisebb létszámúra kell átalakítani, valamint a szükséges higiéniai intézkedések előkészítéséhez is időre van szükség.

A német politikában állandóan a közös megoldás kényszere áll a középpontban, de a járvány elterjedésében mutatkozó regionális különbségek ezt most nem teszik lehetővé.

Északon sokkal kevesebb a fertőzött,

mint a sok, síelésből hazatért bajor tartományában, és az észak-rajna-vesztfáliai karneválozók miatt ott kialakult gócpontok következtében differenciált intézkedésekre van szükség a kijárási korlátozásokkal, illetve a boltok újbóli kinyitásával kapcsolatban. Az eddig kiszivárgott tervek szerint április 20-a után a butikok, bútorboltok, autókereskedések bizonyos négyzetméterig kinyithatnak, de vita tárgyát képezi a vegyes termékskálájú üzletek kinyitása, mert az igazságtalanságokhoz vezet. Sok élemiszerüzlet árul ruházati, műszaki és sport árucikkeket is, de ha az ilyen szaküzletek még nem nyithatnak ki, az feszültségeket okoz.

A határellenőrzéseket a német szövetségi kormány május 4-ig meghosszabbította.

Ez azt jelenti, hogy a beutazásra egyébként is jogosultakon kívül továbbra is csak alapos okkal lehet belépni Németországba. Németország Ausztriával, Svájccal, Franciaországgal, Luxemburggal és Dániával közös határszakaszán továbbra is fenntartják az állandó ellenőrzést, és változatlanul megerősített ellenőrzés alá veszik az Olaszországból és Spanyolországból légi úton érkezőket.

A legtöbb tartományban a napokban bevezettek egy további szigorítást is, a szövetségi kormány ajánlásának megfelelően a helyi járványügyi előírásokat kiegészítették azzal a szabállyal, hogy 72 óránál hosszabb külföldi tartózkodás után mindenkinek - hazatérő német állampolgárnak és az országba belépő külföldieknek is - 14 napra karanténba kell vonulnia.

A terroristák a járvány ideje alatt sem pihennek

A koronavírus-járvány első németországi gócpontjaként híressé vált Heinsberg városkában a rendőrség szerda reggel elfogta az Iszlám Állam egyik támogatóját, aki négy társával együtt merényleteket tervezett amerikai támszpontok ellen Németországban. Mind az öten Tádzsikisztánból származnak. Ehhez már lőfegyvereket, töltényeket, valamint a bombák készítésére szolgáló terveket is beszereztek. Mindannyiukat előzetes letartóztatásba helyezték.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP/Ludovic Marin