Egyre közelebb kerül a világ a kétmillió fertőzötthöz

Az új típusú koronavírus fertőzésben megbetegedettek száma április 14-én estére elérte az 1,955 404 ezret, amiből 1,369 millió számít jelenleg aktív esetnek - derül ki a worldometers.info friss adataiból. Egy nap alatt 31 556 új megbetegedésről adtak számot a világ egészségügyi hatóságai - ami az egyre több embert érintő karanténintézkedések ellenére továbbra is riasztóan gyors terjedésre utal. Az elhunytak száma meghaladta a 123,4 ezret, ami 37790-nel emelkedett egy nap alatt. A gyógyultaké pedig a 462 ezret.

Ugyan a járvány európai gócpontjaként továbbra is Olaszországot említik, azonban Spanyolországban az igazolt fertőzések száma már jócskán meghaladta az olasz adatokat. Itáliában 2947 fővel, 162 488-ra emelkedett az igazolt megbetegedések száma, a friss halálozási adatok pedig továbbra sem biztatóak. Egy nap alatt 602 fővel 21 ezer fölé emelkedett az elhunytak száma.

Spanyolországban 2442 fővel emelkedett a megbetegedettek száma, meghaladva a 172,5 ezret. A magasabb betegszám ellenére egyelőre az olaszországinál alacsonyabb a halálozási arány is. Az elmúlt napon 300-an haltak meg a vírus miatt az Ibériai-félszigeten, a járvány kitörése óta pedig 18 056-an. A napi gyógyult esetek száma azonban még nem haladta meg az új fertőzöttekét, amely a következő elérendő célt jelenti.

Németországban a korábbi biztató hírek ellenére a járvány megerősödésétől tartanak. Ugyan az előző országokéhoz képest alacsonynak tűnik az 1028 újabb igazolt megbetegedés, azonban a fertőzöttek száma már elérte 131,1 ezret. Az elmúlt napon 67 halálesetet jelentettek, ezzel a német áldozatok száma 3261-re nőtt.

Az Egyesült Királyságban elszabadult a fertőzés: egy nap alatt 5252 új betegről adtak számot a hatóságok, az igazolt fertőzések száma közelíti a 93,9 ezret. Egy nap alatt 778-an haltak bele a fertőzésbe, a járvány kitörése óta pedig 12107 embert veszített az ország a vírus miatt.

A járványügyi külön utas Svédországból 497 új igazolt fertőzés mellett összesen már több mint ezer halálos áldozatot jelentettek, egy nap alatt 114-gyel emelkedett az elhunytak száma.

Továbbra is az Egyesült Államokban a legsúlyosabb a helyzet. Az igazolt fertőzöttek száma egy nap alatt a 4068-cal emelkedett, és így 591 ezer fölé emelkedett. Csak az elmúlt napon 950 elhunytat kapcsoltak a vírusfertőzéshez, ezzel 24,590-re nőtt a járvány áldozatainak száma.

Ugyanakkor egyre több hír érkezik arról például New Yorkból, hogy sokakat nem koronavírus áldozatként tartanak nyilván a statisztikák, noha vélhetően a megszokott szívinfarktusos riasztások és halálozások egy jelentős része is a járványhoz köthető. A New York-i számok továbbra is riasztóak: csak ebben az államban egy nap alatt 6653 új esetet igazoltak, és ezzel az összes megbetegedés elérte a 202 208-at.

A legutóbbi 778 fős napi halálozási adatot is beszámítva 10 834-re emelkedett az elhunytak száma.

A korlátozásokat egyre inkább feloldó, és a Vuhant is biztonságossá nyilvánító Kínából 89 újabb megbetegedést jelentettek, elhunytról azonban nem érkezett hír.

Bár egyelőre még viszonylag alacsony, 22 fős a napi halálozási szám Oroszországban, az egy nap alatt több mint 2700 új igazolt eset egyre inkább a járvány elszabadulására utal. Eddig 21,102 megbetegedésről adtak hírt az országból és összesen 170 elhunytról tudni. Ahogyan az is, hogy az ország rohamtempóban próbál újabb kórházi kapacitásokat felszabadítani és kiépíteni.

A szomszédos országok közül Romániában 246-tal 6879-re emelkedett a fertőzöttek száma. Az elhunytaké hússzal növekedett, elérve a 351-et.

A húsvétra majdhogynem kijárási tilalmat elrendelő Szlovákiában, ahol már egyes korlátozások feloldását fontolgatják, 66 fővel 835-re nőtt az igazolt megbetegedések száma. Az országban eddig összesen ketten hunytak el a koronavírus fertőzés miatt.

Ukrajnában csaknem eléri a százat az elhunytak száma, miután 5 fővel 98-ra emelkedett. A hatóságok 270 új fertőzöttről számoltak meg, az igazolt megbetegedések száma pedig meghaladta a 3370-et.

Szerbiában a kijárási korlátozások ellenére is terjedőben a járvány. Eddig 4465 esetben igazolták a fertőzést, egy nap alatt 411 fővel bővült a statisztika. Kilenc újabb halottról adtak számot a hatóságok, az áldozatok száma pedig 94-re emelkedett.

A horvát adatok sem biztatóak. Eddig 1704 megbetegedést regisztráltak, egy nap alatt 54 fővel nőtt a szám. Hat újabb elhunytról számoltak be a hatóságok, és ezzel 31-re nőtt az összes elhunyté.

