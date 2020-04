Olaszországban a maffia keresi a legtöbbet a koronavírus-járványon

"Óriási a veszély, mert a maffiaszervezetek már elkezdtek beszállni azokba az ágazatokba, amelyek kulcsfontosságúak a koronavírus elleni küzdelemben" – közölte Franco Gabrielli, és példákat is sorolt: az élelmiszerlánc, a gyógyszeripar, a gyógyászati segédeszközök gyártása és kereskedelme, a közúti fuvarozás, a temetkezés, a tisztítás és fertőtlenítés vagy a szemétszállítás.

A főrendőr szerint ezek az ágazatok nem igényelnek rendkívüli szaktudást, ezért a szervezett bűnözői csoportok könnyen tudnak versenyképes árakat kínálni,

mert a cégeik nem tartják be a környezetvédelmi és munkabiztonsági normákat.

Gabrielli szerint a legnagyobb szervezetek, elsősorban a legveszélyesebbnek tartott Ndrangheta még a legnagyobb cégeket is képes finanszírozni, de akár kis- és középvállalkozások tömegébe is be tud szállni. Most az a félelem, hogy ha elmúlik a járványveszély, a maffia már azokat a cégeket is a markában tartja majd, amelyek eddig mentesek voltak a befolyásától – írja a CNN.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Filippo Venezia