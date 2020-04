Boris Johnson a kórházból üzent

A Downing Street előző este jelentette be, hogy az 55 éves kormányfőt elővigyázatossági megfontolásokból, orvosának tanácsára kórházba szállították, miután betegségének egyes tünetei meglehetősen makacsnak bizonyultak. E tünetek közé tartozik a magas láz.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője hangsúlyozta, hogy Johnsont nem sürgősséggel, hanem kivizsgálásra vitték kórházba. Hozzátette: a kitartó tünetek miatt született az a döntés, hogy észszerű lenne, ha kórházi orvosok is megvizsgálnák a kormányfőt.

Johnsonról március 26-án állapították meg, hogy megfertőződött a Covid-19 járványt okozó SARS-CoV-2 nevű vírussal, miután a vírus okozta betegség enyhe tüneteit észlelte magán.

A hétfői tájékoztatásból kiderült az is, hogy a brit miniszterelnököt a londoni St. Thomas kórházban kezelik. A kórház néhány száz méterre van a Downing Street-i kormányfői rezidenciától, a Temze túlpartján, éppen szemben a parlament épületegyüttesével.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

A Twitteren hétfő délután közzétett üzenetében Johnson tudatta, hogy

Betegágyából is arra intette a briteket, hogy a kormányzati útmutatást betartva maradjanak otthon, ezzel is segítve az állami egészségügyi szolgálat (NHS) életmentő munkáját.

I’d like to say thank you to all the brilliant NHS staff taking care of me and others in this difficult time. You are the best of Britain.



Stay safe everyone, and please remember to stay at home to protect the NHS and save lives.