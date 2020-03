Újra megszólalt a WHO a szájmaszkok ügyében

Továbbra is azt ajánlja a WHO, hogy csak azok viseljenek szájmaszkot, akik vagy koronavírusos betegek, vagy beteget ápolnak.

"Nincs bizonyíték arra, hogy a maszk általános viselése bármilyen előnnyel járna, sőt éppen az ellenkezője hordoz veszélyeket, ha valaki rosszul viseli a maszkot" – mondta Mike Ryan, a WHO ügyvezető igazgatója. Az ajánlás egyik oka, hogy globális hiány van a védőeszközökből, és az első vonalban egészségügyi személyzetet kel elsősorban felszerelni.

Rajtuk kívül csak azoknak ajánlja a WHO a maszkot, akik maguk is fertőzöttek, vagy ha beteg embert ápolnak.

Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján azt mondta, mindenben követik a WHO ajánlásait. "A védőeszközök viselésének megvan a hierarchiája. Többször is ajánlottuk viszont, hogy ha biztonságérzetet nyújt, akkor nem ellenzik. Ha valaki viseli, akkor helyesen tegye, orrot, szájat teljesen el kell takarni. Nem szabad igazgatni, alányúlni, és a levételre is ügyelni kell" – mondta Müller Cecília.

Nyitókép: Forrás: Pexels.com