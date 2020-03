Német szakminiszter: a határzár semmit nem ér, az emberek eszére kell hatni

A határok lezárása nem állítja meg a koronavírust, a járványt máshogy, az emberek közreműködésével kell feltartóztatni - jelentette ki a német szövetségi egészségügyi miniszter egy szerdai interjúban.

Jens Spahn a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádióban kiemelte, hogy Ausztria esetében ugyan lehet értelme a határellenőrzés szigorításának, mert közvetlenül a járvány európai gócpontja, Észak-Olaszország mellett fekszik, általánosságban viszont vajmi kevés haszna van a határok lezárásának.

Tudomásul kell venni, hogy "a vírus már megérkezett, itt van Németországban, itt van Európában", és nem lehet a határok lezárásával megállítani, mert "az embereket előbb-utóbb át kell engedni a határon, és akkor ismét tovaterjed".

Más módszerre van szükség, méghozzá arra,

hogy minden egyes ember járuljon hozzá a járvány lassításához a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával,

legfőképpen a tömegrendezvények mellőzésével - mondta a német miniszter, kiemelve: a járványt azért kell lelassítani, hogy ne terhelődjék túl az egészségügyi ellátórendszer.

Kifejtette: míg a fiatalok tünetek nélkül vagy legfeljebb igen enyhe lefolyású betegséggel átvészelik az új típusú koronavírus fertőzését, az idősebbek, különösen a 65 éven felüliek és az eleve leromlott egészségi állapotú emberek igen veszélyeztetettek, és könnyen intenzív ellátásra, mesterséges lélegeztetésre szorulhatnak, ha megfertőződnek.

A német egészségügyben

28 ezer intenzív ellátásra alkalmas ágy - kórházi férőhely - van, ezek közül 25 ezerhez van lélegeztető berendezés.

Németország így az első helyen áll az európai rangsorban, de még ez a rendszer is túlterhelődhet, ha egyszerre sokan betegednek meg, ráadásul az intenzív osztályok ágyainak egy része most is foglalt.

Ez az adottság, a mesterséges lélegeztetésre is alkalmas intenzív ellátási kórházi férőhelyek korlátozottsága jelenti a szűk keresztmetszetet, ezért mindent meg kell tenni, hogy a vírus minél lassabban terjedjen - húzta alá Jens Spahn.

Megjegyezte, hogy nem minden esetben figyelhető meg arányosság az ellátórendszerről közölt sajtóbeszámolók hangvétele és a tények között. Való igaz, hogy több orvosra és ápolóra van szükség, de az is igaz, hogy megszorításokat előirányzó jogszabályt legutóbb 16 éve, 2004-ben fogadott el a törvényhozás.

A német hatóságok szerda reggeli összesítése szerint országszerte 1542 fertőzést tartottak számon, ez 209 esettel meghaladja az előző esti 1333-at.

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte meghaladja a 118 ezret, a halálos áldozatok száma 4000 felett van. A járvány 114 országot ért el.

Nyitókép: MTI/EPA/Hayoung Jeon