Koronavírus: vették a lapot Lombardiában, de a helyzet szürreális

A hölgy beszámolója szerint Olaszországban az iskolák március végéig tartó zárva tartását meghosszabbíthatják áprilisra is, tehát elképzelhető, hogy csak

húsvét után kezdődhet el ismét a tanítás a megszokott rendben.

Bár időközben sok intézményben beindították az online órákat, ezeket hallgatni meglehetősen komplikált például egy többgyermekes családnál, ahol esetleg még a szülőknek is otthonról kell jelenleg dolgoznia.

A hangulat alapvetően nyugodtabb, mint két héttel ezelőtt, amikor igazolást nyertek az első fertőzések, és elrendelték a karantént, de a helyzet mégiscsak „kicsit szürreális”, tett hozzá Mikes Claudia. Az üzletek többnyire üresek, az utcán is csak páran lézengenek, az edzőtermek és uszodák pedig zárva tartanak. Március 8-ig nem tartanak misét és meccsre sem lehet járni. Élelmiszerhiány azonban nincsen, az ellátás teljesen biztosított.

Ami továbbra is hiánycikk, az az alkoholos kézfertőtlenítőgél és mindenféle otthoni fertőtlenítőszer, valamint a védőmaszk.

Ezeket az emberek online próbálják beszerezni, ami szintén nem bizonyul egyszerűnek, ráadásul az árak is horribilis mértékben megemelkedtek, jegyezte meg a nő.

„Vették a lapot”

Ami viszont szimpatikus, tette hozzá, hogy a szupermarketek bejáratánál kesztyűket helyeznek ki a vásárlóknak, és több helyen is lehetőség van bevásárlás közben alkoholos géllel kezet fertőtleníteni. Új, két nappal ezelőtti óvintézkedés az is, hogy bevezették az

egyméteres követési távolságot,

figyelve arra, hogy egy zsúfolt helyen se legyenek egymás nyakán, hátán az emberek. Azokon az eseményeken, ahol ez nem garantált, azokat nem engedélyezik. De rendelet jelent meg arról is például Lombardiában, hogy a bárokban az asztaloknál kell rendelni, nem pedig a pultnál, ami eredetileg a megszokott. És az időseket is arra kérik, csak szükség esetén menjenek el otthonról, akkor is szigorúan betartva az említett biztonsági távolságot.

Mikes Claudia reményét fejezte ki, hogy a rendelkezések megfelelőek, és hogy az új fertőzöttek száma nem fog növekedni exponenciálisan, ellenben a gyógyultakéval, ami azt jelezné, hogy a járvány visszahúzódóban van.

Lombardiában az a hír járja egyébként, hogy

az előre lefoglalt sebészeti beavatkozásokat felfüggesztik

a hétfői naptól, hogy legyen hely az intenzív terápián az esetleges koronavírus-betegek számára. Az asszony megjegyezte, Lombardiában napi kétszáz körüli beteg van, ezért szükség is van a kórházi ágyra.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Luca Zennaro