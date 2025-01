A klímaváltozás betesz a síelés szerelmeseinek – de itt van a megoldás

2019-ben adták át Koppenhága új szemétégetőjét, amely köré és főlé furcsa építményt emeltek. Mivel az égetőmű teljesen környezetbarát, vagyis semmiféle károsanyag-kibocsátása nincs, ezért a közvetlen környezetét sportolásra alkalmassá tették – írja cikkében a BBC. A síelők és snowboardosok mellett az alpinistáknak tekintélyes méretű mászófalat alakítottak ki, és van itt szánkópálya, cross-fit center, továbbá egy fél kilométer hosszú túra-, illetve futópálya, sőt még íjászkodni is lehet.

A CopenHill nevű létesítmény fő attrakciója azonban kétségtelenül a 400 méter hosszú sípálya, amely 90 méter magasból indul és még egy 180 fokos kanyar is van benne. A megnyitó óta már több mint tízezren síeltek itt, bár a jegy nem olcsó, egy óra 220 dán korona (kb. 12 ezer forint). Ennek ellenére változatlanul nagy az érdeklődés. Annyira, hogy a pálya üzemeltetője azt ajánlja: előzetesen az interneten érdemes időpontot foglalni. Mondanunk sem kell talán, hogy a CopenHill műanyag pálya, amin egész évben lehet csúszkálni.

A mesterséges síterepek az éghajlatváltozással egyre jobban terjednek. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala szerint a havas napok száma 1955 óta több mint 15-tel csökkent, és egy nemrégiben készült tanulmány szerint 2050-re a sípályákon a hóágyúzás az eddigi 55 százalékról, akár 97 százalékra is emelkedhet. A műanyag lesiklópályák sok, alacsonyabban fekvő síparadicsom gondját oldhatják meg. Amikor enyhe az idő, vagy nem esik elég hó, akkor a mesterséges pályán lehet csúszni, de akkor sincs gond, ha megjön a havazás. A műanyag remek alapot biztosít a havas pályának is.

Érzésre egyébként a műanyag pálya olyan, mintha egy kemény felületű (ahogy a síelők mondják: jól leratrakolt) havas lejtőn siklanánk. Mivel a műanyagba nem süllyed be annyira kanyarodáskor a léc éle, ezért finomabb mozdulatokkal lehet síelni, bár némileg technikásabb mozgásra van szükség, mivel a kemény pályán könnyebb elesni. Ezért mondják, hogy aki mesterséges pályán tanult síelni, az remekül elboldogul bármelyik havas hegyoldallal is.

