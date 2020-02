Újabb embert ölt meg a koronavírus Olaszországban

Olaszország már a koronavírus-járvány egyik központja, csak Kínában és Dél-Koreában van több fertőzött. Eddig 153 megbetegedésről tudnak az olasz hatóságok, és már négy halálos áldozata van a járványnak az országban: egy-egy 77 éves férfi Vo 'Euganeóból és Casalpusterlengóból, egy idős nő Cremonából, és a legújabb áldozat egy 84 éves férfi Bergamóból – írja a Corriere della Sera.

A bergamói férfi haláláról hétfő reggel számolt a lombardiai egészségügyi hatóság, hozzátéve, hogy az áldozat több súlyos betegséggel is küzdött.

A koronavírussal összefüggésben a hétköznapi életet érintő több korlátozást vezettek be Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli és Liguria tartományokban,

több mint ötvenezer ember került karanténba.

A velencei és az ivreai karneválokat felfüggesztették, a milánói Dómot és a Scala épületét bezárták.

Elrendelték, hogy bárok, kocsmák, diszkók este hattól reggel hatig zárva legyenek, így akadályoznák meg, hogy sok ember érintkezzen egymással, de az éttermeket például nem érinti a korlátozás. Az iskolákban is szünetet rendeltek el legalább egy hétre Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna és Friuli Venezia Giulia tartományokban, de ez további hét nappal meghosszabbítható. Az egyetemeken sem lesz oktatás ezen a héten. Zárva lesznek a múzeumok, kulturális intézmények, sőt a templomok jó része is.

A temetések és az esküvők megtarthatók, de csak a legközelebbi hozzátartozók vehetnek részt a szertartásokon.

A közhivatalok nyitva maradnak, és működik a tömegközlekedés is, de a járvány előrehaladtával ezt is felfüggeszthetik.

Milánó polgármestere, Giuseppe Sala azt kérte az emberektől, hogy aki teheti, halassza későbbre a programjait, és arra intett, hogy az intézkedések ne keltsenek senkiben sem pánikot.

Több észak-olasz városban alig mennek ki az utcára, a gyógyszertárakban sok helyen elfogyott az orvosi maszk, és egyes gyógyszerekből is hiány van. Több olyan videofelvétel is megjelent, amelyek azt látszik, hogy az üzletekben is kiürültek a polcok.

Zárt kapus meccsek jöhetnek Az olasz labdarúgóliga hétfőn tart válságmegbeszélést a csapatok képviselőivel, mert a koronavírus-járvány miatt a hétvégén már négy mérkőzést el kellett halasztani a Serie A-ban. Gondot jelent, hogy csütörtökön Milánóban játszanák az Internazionale–Ludogorec Európa-liga-meccset. Az UEFA nem hajlandó halasztani, az a kérdés, hogy üres lelátók előtt játszanak a San Siróban, vagy másik olasz városba viszik a kupatalálkozót. A hétvégén pedig a bajnoki cím szempontjából sorsdöntő Inter–Juventus rangadó jönne, de egyelőre nem tudni, hogy valóban lesz-e. A legnagyobb probléma, hogy olyan a sűrű a program, hogy egy újabb halasztás esetén nem maradna szabad időpont a versenynaptárban a pótlásra.

Nyitókép: Luca Bruno