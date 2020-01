Elhagyta a kerekét egy repülő, egy utas vette filmre

Elhagyta bal oldali főfutójának egyik kerekét az Air Canada Express Montreal és Saguenay közti, kicsivel több mint egy órás járatát teljesítő DHC Dash 8-300-asa felszállás közben, az esetet az egyik utas a telefonjával rögzítette - írta az airportal.hu.

A felvételen jóllátszik, hogy a bal oldali főfutó kerékrögzítésénél már a kigyorsításkor is problémák voltak, folyamatosan szikrázott és felhevült a rögzítés. Pár másodperccel az elemelkedés után aztán a belső kerék le is vált.

Az utasok még vagy két órán át izgulhattak, amíg a gép visszafordult, megkerülte Montrealt, és végül a pilóták biztonságosan - és nagyon finoman - landoltak a Trudeau-repülőtér 24L jelű pályáján.

EXTENDED VIDEO Air Canada Jazz #AC8684 to Saguenay lost a wheel as it departed Montreal yesterday. Sparks were seen prior to separation. The flight returned safely to Montreal.

Video shows departure & wheel falling off, passengers being calm and a smooth landing. pic.twitter.com/o9ey0baikJ