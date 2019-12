Erős földrengés rázta meg Afganisztánt és Pakisztánt

Az első híradások áldozatokról vagy károkról nem szóltak. A rengés központja a Hindukus-hegységben volt, 210 kilométer mélyen a Föld felszíne alatt, egy ritkán lakott vidék alatt.

A rengés érezhető volt Kabulban, Lahorban és Újdelhiben is, ahol a lakosok az épületeket elhagyva az utcákra menekültek. Két földmozgás követte egymás rövid időn belül.

Az epicentrum az elszigetelt, északkelet-afganisztáni Badahsán tartományban volt. Az amerikai szakemberek szerint azon a hegyvidéki környéken legfeljebb jelentéktelen károkkal kell számolni,

A strong earthquake of magnitude 6.4 jolted many parts of Pakistan on Friday that has shaken Islamabad, Peshawar, Swat and its suburban areas#earthquake #Islamabad #ARYNewshttps://t.co/znS84frwd1