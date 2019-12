Amerika szeme a képviselőházra szegeződött

Az eljárást a demokrata többségű képviselőház az impeachment-vita előző éjjel az illetékes házbizottság által rögzített szabályainak megvitatásával kezdte meg.

Megnyitó beszédében Jim McGovern, a házszabályokkal foglalkozó bizottság elnöke kijelentette: a mai nap "a demokráciát meghatározó nap".

"Vajon Trump elnök és legfőbb tanácsadói korrupt módon eltitkolták kormányzati cselekedeteiket annak érdekében, hogy elfogadhatatlan előnyöket szerezzenek a következő választásokon?

A vizsgálatokat folytató bizottságaink kemény munkájának és az elnök saját beismerésének köszönhetően is a kérdésre igenlő a válasz" - hangoztatta McGovern. A massachusettsi politikus megismételte a korábbi képviselőházi meghallgatásokon gyakran megfogalmazott megállapítást, miszerint az amerikai elnök cselekedeteivel "veszélybe sodorta" a nemzet biztonságát. "És az elnök, aki George Washington és Abraham Lincoln utódja e hivatalban, megszegte az Egyesült Államok alkotmányának megőrzésére és védelmezésére tett esküjét. Ezek nem vélemények, ezek vitathatatlan tények" - szögezte le McGovern.

A republikánusok nevében Tom Cole, a házszabályokkal foglalkozó bizottság tagja tartotta meg a nyitó beszédet. Közölte:

nem hiszi, hogy az elnök ellen megfogalmazott vádak "elérik az alkotmányos felelősségre vonási eljárás szintjét".

Az oklahomai képviselő megemlítette, hogy kedden este a bizottság ülésén a republikánusok a vita meghosszabbítását javasolták, felvetve, hogy hat óra helyett 12 órán keresztül tartson, de a demokrata törvényhozók leszavazták ezt.

Bradley Byrne alabamai republikánus politikus úgy vélekedett, hogy az egész eljárás "mendemondákon, spekulációkon és feltételezéseken" alapul. Joseph Kennedy massachusettsi demokrata párti képviselő azt a levelet olvasta fel, amelyet állítása szerint szerdán reggel a gyermekeinek írt, s amelyben a többi között úgy fogalmazott, hogy "ez a nap bekerül a történelemkönyvekbe".

Megszavazták a menetrendet

Az egymást követő felszólalásokban a demokrata párti és republikánus politikusok pártjuk álláspontjának megfelelően érveltek az elnök elleni eljárás ellen, illetve mellette.

Donald Trump elnök még kedden azt közölte, hogy nem nézi a képviselőházi vitát. Szerdán azonban szinte percenként tett közzé a vitára vonatkozó bejegyzéseket a Twitteren.

Miután a képviselőház megszavazta az egész napos vita, majd voksolás menetrendjét, döntöttek abban, hogy a vitát az igazságügyi bizottság demokrata párti elnöke, Jerrold Nadler és vezető republikánus politikusa, Doug Collins vezeti le.

Ezután - immár az impeachment-eljárásban megfogalmazott két vádpontról - az elnök feltételezett hatalommal történt visszaéléséről és a kongresszus munkájának akadályozásáról - szóló vitában elsőként Nancy Pelosi házelnök, majd Doug Collins és Jerrold Nadler emelkedett szólásra.

Nancy Pelosi kijelentette, hogy Donald Trump "állandó fenyegetést jelent" az Egyesült Államok nemzetbiztonságára.

Miközben "tragikusnak" mondta az impeachment-eljárás megindítását, azt hangoztatta: "az elnök felelőtlen cselekedetei szükségszerűvé tették vád alá helyezését, nem adott számunkra más választási lehetőséget". Hozzáfűzte: "nagyon szomorú", hogy az Egyesült Államok alapító atyáinak köztársaságról alkotott vízióját a Fehér Ház lépései veszélybe sodorják.

Doug Collins "alávalónak" nevezte az eljárást, és azt fejtegette, hogy az amerikai nép tisztában van azzal, ha a képviselők házában becsapják őt.

A georgiai politikus azt ígérte, hogy minden erejével küzdeni fog az elnök alkotmányos felelősségre vonása ellen.

Jerry Nadler a Trump ellen megfogalmazott két ismert vádpontot részletezte, hangsúlyozva, hogy az elnök az egyéni politikai érdekeit a nemzet biztonsága elé helyezte.

"Hónapokig tartó vizsgálatok után nem igazán folytathatunk komoly vitát a rendelkezésünkre álló bizonyítékokról" - szögezte le.

Jim Sensenbrenner, wisconsini republikánus törvényhozó "elsietett" eljárást vetett a demokraták szemére, s hangsúlyozta, hogy ezzel a céljuk a 2020-as választások befolyásolása.

Véleményéhez csatlakozott Mike Johnson, louisianai republikánus politikus is, aki szerint "a demokraták tudják, hogy zéró bizonyíték van az elnök hatalommal történt visszaélésére".

Pramila Jayapal, Washington állam demokrata képviselője erre azzal válaszolt, hogy az elnök a Fehér Ház kertjében újságíróknak maga mondta el, hogy pontosan mit is akart a Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetésével elérni. "Kijött a Fehér Ház pázsitjára, és közölte, azt akarja, hogy Zelenszkij elnök indítson vizsgálatot Bidenék ügyében. Külföldi hatalmat sürgetett beavatkozásra, ezt teszi most is, és ezt meg fogja tenni a jövőben is" - fogalmazott Jayapal, utalva a demokraták elnökjelöltségéért küzdő Joe Biden volt alelnök és fia, Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyeiben Trump által felvetett vizsgálatra.

Mike Pence alelnök, aki eddig nem reagált a nyilvánosság előtt az impeachment-eljárásra, kora délután egy michigani kampánykörúton "hetvenkedő" washingtoni politikáról beszélt, és hangsúlyozta:

"amikor ez az elnök kiáll a semmittevő demokraták, végtelen vizsgálódásaik és pártosan elfogult impeachmentjük ellen, akkor mi Donald Trump elnök mellett állunk".

Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo