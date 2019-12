Több turista eltűnt, amikor kitört egy vulkán Új-Zélandon - videó

Kitört a fehér-szigeti vulkán hétfőn Új-Zélandon - közölte a szigetország katasztrófavédelmi hatósága. Legfrissebb értesülések szerint többen eltűntek, illetve megsérültek. Az Északi-sziget keleti partvidékétől mintegy 50 kilométerre található tűzhányó közepes hevességgel tört ki. A hatóság figyelmeztetést adott ki, hogy veszélyes a közvetlen közelében tartózkodni.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt