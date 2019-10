Elképesztő pusztítást hagyott maga után a Hagibis - videó

Egy nappal az után, hogy a Hagibis végigsöpört Tokión, illetve a szigetország középső, keleti és északkeleti régióin, még mindig kutatnak az eltűntek után. A hatóságok az önvédelmi haderő 27 ezer tagját küldte a vihar sújtotta térségekbe, köztük Naganóba, ahol ki kell menteni mintegy 360 embert, miután átszakadt egy folyó gátja.

A földművelésügyi minisztérium arra figyelmeztetett, hogy akár öt méter magas árvíz is kialakulhat a térségben. A gátszakadás miatt a naganói pályaudvaron veszteglő tíz szupergyors vonat, megszámlálhatatlanul sok létesítmény és lakóház került iszapos víz alá.

