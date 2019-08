Elkapták a philadelphiai lövöldözőt - videó

Elfogta a philadelphiai rendőrség azt a férfit, aki nem sokkal korábban tűzpárbajba keveredett a rendőrökkel, és túszokat is ejtett közülük. A férfit őrizetbe vették, a megsebesített rendőröket pedig már kiengedték a kórházból.

Jesus Christ, this is all airing live on #Philly #6abc TV. Another officer injured. Possible more shots fired, between PD and someone, standoff Crazy dramatic situation right now in North #Philadelphia #PhillyPD #LivePD #NorthPhiladelphia pic.twitter.com/FumPfWg4qs

Mint arról az Infostart is beszámolt, a lövöldözés helyi idő szerint szerda este tört ki a város északi negyedének egy házában, ahová a rendőrök azért szálltak ki, hogy idézést adjanak át az ott lakó férfinak. A rendőrök több, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított személyt le is tartóztattak, de egyikük azonnal tüzet nyitott, és több órán keresztül tartó tűzpárbaj kezdődött.

This started from a narcotics warrant. All hell broke loose

Philly PD - All non life threatening injuries. Good! Seems to be more than one suspect in the home, MAYBE flash bangs went off. Not 100% sure - 6:33pm. #Phillyshooting #PhiladelphiaShooting #activeshooter #phillyPD pic.twitter.com/g1aneOfizE