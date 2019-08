Lövöldözés, túszejtés Philadelphiában - videó

Helyi idő szerint az esti órákban lövöldözés tört ki szerdán Philadelphiában, az elkövető túszokat ejtett és hat rendőrt meglőtt.

Mind a hat sebesült rendőrt kórházba szállították, egyikük sérülése sem életveszélyes, még késő este haza is engedték őket. A lövöldözés akkor tört ki, amikor a rendőrök kiszálltak a város egyik északi negyedében lévő házhoz, hogy idézést adjanak át az ott lakó férfinak.

Damn, it’s currently intense in North #Philly, about a block or two west of Broad St-near Erie. 3700 block, N 15th St. Officer injured, looked like arm? #phillyPD #police #philadelphia #6abc #LivePD pic.twitter.com/DezMtP5bjP