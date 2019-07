A mexikói alvilág szereplőinek sajátos ízlésébe bepillantást engedő vasárnapi aukciót az egykori elnöki rezidenciánál, az Andres Manuel López Obrador mexikói elnök által kulturális központtá alakított Los Pinos (Fenyves) nevű épületegyüttesnél tartották.

Az El Universal című lap szerint a 148 tételből 110-et sikerült eladni 10,3 millió pezóért (160 millió forint), ami ugyanakkor elmarad a célul kitűzött 21 millió pezótól. A legdrágább ékszerként egy Patek Philippe arany férfi karóra kelt el valamivel több mint egymillió pezóért. Az egész árverés legdrágább tétele, egy 3 millió pezót érő, 227 fehér gyémánttal díszített Piaget óra azonban eladatlan maradt.

valamint egy lövedék formájú, sárgaarany medál, 450 apró, fekete gyémánttal kirakva.

Drug lord jewellery goes on display ahead of government auction #Mexico pic.twitter.com/lxAnTuOQg7